За участие в боях на территории РФ будут доплачиваться. Нардеп озвучил цифру

В случае гибели лиц, исполнявших воинскую обязанность на территории государства-агрессора, членам семьи будет выплачиваться единовременная денежная помощь в размере 15 млн гривен

В пятницу, 15 ноября, стало известно, что Правительство ввело дополнительные выплаты военным, участвующим в боевых действиях на территории РФ, а также получившим ранения и находящимся на лечении. Кроме того, для этой категории защитников предусмотрены льготы по налогообложению военным. сбором.

Об этом сообщил в телеграмме постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он назвал сумму, которую планируется выплачивать.

"Предусмотрено на период действия военного положения выплачивать военнослужащим, выполняющим воинскую обязанность на территории государства-агрессора, во время их непосредственного участия в осуществлении и/или обеспечении осуществления мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженным агрессией против Украины, дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. гривен в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях, единовременное вознаграждение в размере 70 тыс. гривен за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнение таких задач", — сообщил Мельничук.

Также отмечается, что лицам рядового и начальствующего состава ГСЧС, НАБУ и полицейским предусмотрена выплата дополнительного вознаграждения в размере до 100 тыс. гривен в расчете на месяц пропорционально времени участия в боевых действиях.

Мельничук проинформировал, что выплата дополнительного вознаграждения в размере 100 тыс. гривен предусмотрена лицам, которые в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем), полученным при исполнении воинской обязанности на территории государства-агрессора, находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения или находятся в отпуске для лечения после ранения в связи с получением тяжелого ранения по заключению ВЛК.

Согласно внесенным изменениям в постановления, на военных, выполняющих задачи на территории страны-агрессора, распространяется право применения льготы по налогообложению военным сбором.

Мельничук сообщил, что в случае гибели лиц, выполнявших воинскую обязанность на территории государства-агрессора, членам семьи будет выплачиваться единовременная денежная помощь в размере 15 млн гривен.

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