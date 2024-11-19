Від нового Романа – до старого Йордана. Коли Україну накриє нова хвиля подорожчання продуктів

Овочі подорожчали удвічі – і це не межа, каже експерт

Відзначання українцями циклу Різдвяно-Новорічних свят за старим і новим календарями, а також зростання попиту на дорогі продути харчування призведуть до їхнього тимчасового подорожчання, у той час як продукти із дешевого сегменту будуть дорожчати постійно.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він пояснив, що впливає на формуванні ціни продуктового кошика українця.

— Приблизно з 15 грудня почнеться подальший ріст цін. Причому на ті сегменти споживчого кошика, які зараз недооцінені. Якщо овочі виросли практично в два рази, хліб — на 15%, крупи і макарони повиростали по відношенню до минулого року, то м'ясо виросло на 1% по відношенню до листопада 2023 року, — пояснює економіст.

Наш споживчий кошик включає дешеві продукти (крупи, овочі, хліб, макарони) і дорогі (риба, м'ясо, молокопродукти — в першу чергу тверді сири). Є дослідження: що багатша людина, тим більше вона їсть м'яса і молокопродуктів; що бідніша — то більше хліба і картоплі. Через падіння доходів населення досить великий сегмент людей, які раніше дозволяли собі дорогі продукти, потихесеньку в межах свого продовольчого кошика переходять на дешеві, тобто заміщують м'ясо хлібом і картоплею, каже експерт.

— Опитування Центру Разумкова показало, що 44% українців напряму економлять на харчах, вибирають дешеві і менш якісні продукти. Це явище показує динаміку в межах споживчого кошика. На дешевих продуктах і так "сиділа" соціальна група малозабезпечених, а тепер туди починає переходити частина середнього класу, який не може звести кінці з кінцями. Тому в дешевому сегменті зростає попит і ціни ростуть, — каже експерт.

За його словами, м'ясо не дуже зросло в ціні, тому що попит на нього впав навіть попри зменшення виробництва і проблеми з кормовою базою.

— Можна поставити [цінник] за кілограм м'яса 1000 грн — і його ніхто не купить. А картоплю, яка була 12 грн, а зараз 30 грн за кілограм — її куплять. Тому що 30 грн/кг — це ж не 300. Тому дешевий сегмент буде й далі рости в ціні, а дорогий — хіба що перед святами, — каже Олег Пендзин.

Ми маємо чітко розуміти: перед святами, починаючи з середини грудня, або як кажуть "від Романа до Йордана" (з 18 листопада до 6 січня за Новоюліанським календарем, за яким живуть ПЦУ і УГКЦ; або з 1 грудня до 19 січня — за "старим" Юліанським календарем, за яким живе УПЦ МП. — Ред.), пік споживчої активності буде припадати десь на кінець грудня і закінчуватись, напевно, на Йордана (тобто свято Водохреще, яке частина східних церков замість 6-го відзначає 19 січня. — Ред.), додає економіст.

— Думаю, до першої декади січня ми будемо мати підвищений попит. Якраз після 7-го січня він має зупинитися, як буде друге Різдво по "старому" стилю. На Василя і Маланки (13-14 січня за "старим" стилем. — Ред.) ще будуть певні святкування. Але точно з середини грудня почнеться підвищений попит на дорогий сегмент — рибу, м'ясо, м'ясопродукти, молочку… Тож ще десь в другій половині грудня нас чекає наступна хвиля зростання цін, — підсумував керівник Економічного дискусійного клубу.

Нагадаємо, раніше Олег Пендзин назвав три причини зростання ціни яєць в Україні.