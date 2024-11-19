От нового Романа – до старого Иордана. Когда Украину накроет новая волна подорожания продуктов

Овощи подорожали вдвое – и это не предел, говорит эксперт

Отмечание украинцами цикла Рождественско-Новогодних праздников по старому и новому календарю, а также рост спроса на дорогостоящие продукты питания приведут к их временному удорожанию, в то время как продукты из болоее дешевого сегмента будут дорожать постоянно.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он объяснил, что влияет на формирование цены продуктовой корзины украинца.

— Приблизительно с 15 декабря начнется дальнейший рост цен. Причем на те сегменты потребительской корзины, которые сейчас недооценены. Если овощи выросли практически в два раза, хлеб — на 15%, крупы и макароны [тоже] выросли по отношению к прошлому году, то мясо выросло на 1% по отношению к ноябрю 2023-го, — объясняет экономист.

Наша потребительская корзина включает в себя дешевые продукты (крупы, овощи, хлеб, макароны) и дорогие (рыба, мясо, молокопродукты — твердые сыры в первую очередь). Есть исследования: чем богаче человек, тем больше он ест мяса и молокопродуктов; чем беднее — тем больше хлеба и картошки. Из-за падения доходов населения довольно большой сегмент людей, которые раньше позволяли себе дорогие продукты, потихоньку в пределах своей продовольственной корзины переходят на дешевые, то есть замещают мясо хлебом и картофелем, — говорит эксперт.

— Опрос Центра Разумкова показал, что 44% украинцев напрямую экономят на продовольствии, выбирают дешевые и менее качественные продукты. Это явление показывает динамику в пределах потребительской корзины. На дешевых продуктах и так "сидела" социальная группа малоимущих, а теперь туда начинает переходить часть среднего класса, который не может свести концы с концами. Поэтому в дешевом сегменте растет спрос и цены растут, — говорит эксперт.

По его словам, мясо не очень выросло в цене, потому что спрос на него упал даже несмотря на уменьшение производства и проблемы с кормовой базой.

— Можно поставить [ценник] за килограмм мяса 1000 грн – и его никто не купит. А картофель, который был 12 грн, а сейчас 30 грн за килограмм — его купят. Потому что 30 грн/кг — это не 300. Поэтому дешевый сегмент будет и дальше расти в цене, а дорогой — разве что перед праздниками, — говорит Олег Пендзин.

Мы должны четко понимать: перед праздниками, начиная с середины декабря, или как говорят "от Романа до Иордана" (с 18 ноября по 6 января по Новоюлианскому календарю, по которому живут ПЦУ и УГКЦ; или с 1 декабря по 19 января — по "старому" Юлианскому календарю, по которому живет УПЦ МП. — Ред.), пик потребительской активности будет приходиться где-то на конец декабря и заканчиваться, наверное, на Иордана (то есть праздник Крещения, который часть восточных церквей вместо 6-го отмечает 19 января. — Ред.), — добавляет экономист.

— Думаю, до первой декады января мы будем иметь повышенный спрос. Как раз после 7 января он должен остановиться, как будет второе Рождество по "старому" стилю. На Василия и Маланки (13-14 января по "старому" стилю. — Ред.) еще будут определенные празднования. Но точно с середины декабря начнется повышенный спрос на дорогой сегмент — рыбу, мясо, мясопродукты, молочку… Так что еще где-то во второй половине декабря нас ждет следующая волна роста цен, — подытожил руководитель Экономического дискуссионного клуба.

Напомним, ранее Олег Пендзин назвал три причины роста цен на яйца в Украине.