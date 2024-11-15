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Скільки працівників ТЦК мають бойовий досвід? Нардепка розбурхала заявою

Автор
Марина Іщенко
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Автор
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Військовий, Анна Скороход Новина оновлена 15 листопада 2024, 19:53
Військовий, Анна Скороход. Фото Колаж "Телеграф"

Але на переконання нардепки систему можна змінити

Народна депутатка Анна Скороход повідомила, що більшість працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) не мають досвіду бойових дій. Зокрема це і стосується керівних посад.

Про це вона сказала в ефірі Вечір.LIVE. За її словами, треба розуміти, що там працює три категорії.

"Це військовослужбовці, які обіймають офіцерські посади і посади, які в ТЦК комплектуються безпосередньо військовослужбовцями.(0:22) Це державні службовці, які обіймають інші посади, які не передбачають військових звань. І це працівники Збройних сил України, яких долучають до роботи на основі трудового договору. Ці три категорії загалом складають всю систему територіального центру комплектування та соціальної підтримки", — зазначила вона.

За її інформацією, близько 80% працівників ТЦК не мають бойового досвіду. Навіть на начальників ставили людей без досвіду.

"Іноді керівні посади в ТЦК обіймають люди без досвіду, але "з впливовими зв'язками", — наголосила Скороход.

При цьому вона висловила впевненість, що систему все ж можна змінити, наголосивши: "Кажуть: "Систему неможливо змінити". Ні, змінити можливо все, якщо мати на це бажання".

Раніше "Телеграф" писав, що на Закарпатті чоловік влаштував стрілянину біля ТЦК.

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#Досвід #Мобілізація #ТЦК