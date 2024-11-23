Працівник ТЦК з копійчаною зарплатнею купив елітне авто

До його декларації виникає багато питань

Один з головних спеціалістів територіального центру комплектування (ТЦК) придбав собі авто за ціною, яка нижче ринкової у три рази. При цьому його зарплатня за декларацією не покриває цю покупку.

Як зазначає OBOZ.UA, йдеться про головного спеціаліста Відділення рекрутингу та комплектування 4 відділу Білоцерківського РТЦК та СП Дмитра Некраша. Згідно з його декларацією, він придбав 13 листопада 2024 авто Porsche Cayenne 2011 за 7,3 тис. доларів (300 тис. грн).

Водночас на ринку таке нове авто коштує близько 21 тис. доларів. Тобто ціна нижча за ринкову аж в три рази. Купити такий автомобіль за 7 тисяч доларів можна, якщо він вже був у користуванні, потрапляв в аварії та має значні технічні проблеми.

Ба більше, в декларації Некраша вказано, що його зарплатня на місяць складає 28 тисяч грн, один з додаткових доходів є пенсія неназваного члена сім'ї в майже 3 тисячі грн. За документом, дружина працівника ТЦК не працює і особливих джерел доходу не має.

"Ані грошових активів, ані депозитів у своїй декларації Дмитро Некраш за 2023-й не вказав. При тому у 2023-му він начебто за 3 тис. грн купив автомобіль КІА K5 2015. Тоді як ціна на сайтах з оголошеннями за таке авто в 150 разів вища — близько 450 тис. грн", — пише видання.

Ба більше, Некраш не має жодної задекларованої нерухомості, він власник лише однієї земельної ділянки без забудови.

Зазначається, що чоловік тривалий час працює в військкоматах. У 2016 він обіймав посаду головного спеціаліста відділення комплектування Володарського районного військового комісаріату. Потім перейшов на посаду в Секретаріат КМУ (експерт експертної групи аналізу та контролю Директорату моніторингу та контролю). А вже з 2018-го працює в Київському обласному військовому комісаріаті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Тернополі затримали керівника районного ТЦК під час отримання хабаря у дворі церкви у центрі міста.