"Перегріють" економіку? Чому влада заборонила українцям купувати їжу за національний кешбек

Повернуті у рамках програми гроші можна витратити лише на послуги

Започаткована урядом програма "Національний кешбек" — це дуже непростий технологічний продукт, однако вона дозволяє лише сплачувати послуги, а не придбати товар чи розраховуватися за продукти в магазинах. Як виявилося, у тому є своя логіка.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла заступниця міністра економіки Надія Бігун. Вона пояснила, що у Нацкешбеку задіяні дуже багато учасників.

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— До такої програми залучені банки, платіжні системи, торговці, виробники, Мінекономіки, Мінцифри, "Дія" тощо. Коли почали розробляти цю програму, ми аналізували різні сценарії, як вона може працювати, — каже чиновниця.

За її словами, прийнятий у результаті сценарій був найбільш оптимальним з точки зору реалізації. Він передбачає, що торгові точки на касовому обладнанні мають таким чином налаштувати передачу інформацію по фіскальних чеках, щоб на них була інформація про штрих-код товару.

— Далі ці фіскальні чеки передають у податкову через РРО. Податкова через інформаційний обмін передає їх в "Дію". А вона має інформаційний обмін з банками, які доєдналися до програми, й отримує інформацію про транзакції з карток по ключових критеріях (дата проведення транзакції, код категорії продавця, там цілий набір характеристик), — розповідає заступник міністра.

"Дія" зв'язує ці два списки і розуміє, кому треба нарахувати кешбек. Розуміє, що даний конкретний фіскальний чек був виплачений цією транзакцією, а значить, цій особі треба нарахувати виплату. "Дія" перевіряє штрих-коди з фіскального чека, чи є вони у нас в базі. Коли вона розуміє, що ці товари є у нас в переліку, що вони українського виробництва, то на них і нараховується 10% кешбеку, — додає Надія Бігун.

— Це насправді дуже нетривіальна задача, — наголошує чиновниця. — Тому ми весь вересень тестували цю систему, адже треба було, щоб у всіх все було правильно налаштовано. Для того ж, щоб людина отримала кешбек і витратила його на товари українського виробництва (в магазинах. — Ред.), систему треба зробити ще складнішою.

Тому на момент запуску програми ми вирішили, що швидше і простіше спочатку буде дати можливість використати ці кошти тільки на послуги. Окрім того, ставка на придбання послуг насправді є правильною з точки зору балансу, — вважає заступниця міністра.

Вона пояснює, що додаткові кошти, які громадяни отримують як стимул купувати українське, будуть сплачені за послуги і не призведуть до дефіциту товарів, зростання цін чи "перегріву" частини економіки.

— Ми ж фактично "гріємо" і одну частину економіки — товарів, — і другу частину економіки (послуг). Щоб в сегменті послуг також були додаткові стимули. Адже послуги також страждають під час війни, блекаутів і т.д. Відповідно для цього ринку теж дуже важливий додатковий грошовий потік, щоб люди більше споживали, — підсумовує Надія Бігун.

Нагадаємо, раніше чиновниця розповіла "Телеграфу" скільки українців отримали максимальний нацкешбек.