"Перегреют" экономику? Почему власти запретили украинцам покупать еду за национальный кешбэк

Возвращенные в рамках программы деньги можно потратить только на услуги

Начатая правительством программа "Национальный кешбэк" — это очень непростой технологический продукт, однако она позволяет только платить за услуги, а не приобрести товар или рассчитываться за продукты в магазинах. Как оказалось, в этом есть своя логика.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала заместитель министра экономики Надежда Бигун. Она объяснила, что в Нацкешбэке задействованы очень много участников.

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— К такой программе привлечены банки, платежные системы, торговцы, производители, Минэкономики, Минцифры, "Дия" и т.д. Когда начали разрабатывать эту программу, мы анализировали разные сценарии, как она может работать, — говорит чиновница.

По ее словам, принятый в результате сценарий был наиболее оптимальным с точки зрения реализации. Он предполагает, что торговые точки на кассовом оборудовании должны таким образом настроить передачу информации по фискальным чекам, чтобы на них была информация о штрих-коде товара.

— Дальше эти фискальные чеки передают в налоговую через РРО. Налоговая через информационный обмен передает их в "Дию". А она имеет информационный обмен с присоединившимися к программе банками и получает информацию о транзакциях с карточек по ключевым критериям (дата проведения транзакции, код категории продавца, там целый набор характеристик), — рассказывает замминистра.

"Дия" связывает эти два списка и понимает, кому нужно насчитать кешбэк. Понимает, что данный конкретный фискальный чек был уплачен этой транзакцией, а значит, этому лицу нужно начислить выплату. "Дия" проверяет штрих-коды с фискального чека, есть ли они у нас в базе. Когда она понимает, что эти товары у нас в перечне, что они украинского производства, то на них и насчитывается 10% кешбэка, — добавляет Надежда Бигун.

— Это действительно очень нетривиальная задача, — отмечает чиновница. — Поэтому мы весь сентябрь тестировали эту систему, ведь надо было, чтобы все было правильно настроено. Чтобы человек получил кешбэк и потратил его на товары украинского производства (в магазинах. — Ред.), систему надо сделать еще более сложной.

Поэтому на момент запуска программы мы решили, что быстрее и проще сначала дать возможность использовать эти средства только на услуги. Кроме того, ставка на приобретение услуг на самом деле верна с точки зрения баланса, — считает заместитель министра.

Она объясняет, что дополнительные средства, которые граждане получают в качестве стимула покупать украинское, будут уплачены за услуги и не приведут к дефициту товаров, росту цен или "перегреву" части экономики.

— Мы же фактически "греем" и одну часть экономики – товаров, – и вторую часть экономики (услуг). Чтобы в сегменте услуг были дополнительные стимулы. А ведь услуги также страдают во время войны, блекаутов и т.д. Соответственно, для этого рынка тоже очень важен дополнительный денежный поток, чтобы люди больше потребляли, — заключает Надежда Бигун.

Напомним, ранее чиновница рассказала "Телеграфу", сколько украинцев получили максимальный нацкешбек.