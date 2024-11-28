Укр

"Перегреют" экономику? Почему власти запретили украинцам покупать еду за национальный кешбэк

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
Читати українською
Автор
Потратить кешбэк на продукты пока не удастся
Потратить кешбэк на продукты пока не удастся

Возвращенные в рамках программы деньги можно потратить только на услуги

Начатая правительством программа "Национальный кешбэк" — это очень непростой технологический продукт, однако она позволяет только платить за услуги, а не приобрести товар или рассчитываться за продукты в магазинах. Как оказалось, в этом есть своя логика.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала заместитель министра экономики Надежда Бигун. Она объяснила, что в Нацкешбэке задействованы очень много участников.

Больше читайте в публикации: "На выплаты пойдут миллиарды": заместитель министра экономики о "тысяче Зеленского", Национальном кэшбеке и большом желании ЕС".

— К такой программе привлечены банки, платежные системы, торговцы, производители, Минэкономики, Минцифры, "Дия" и т.д. Когда начали разрабатывать эту программу, мы анализировали разные сценарии, как она может работать, — говорит чиновница.

По ее словам, принятый в результате сценарий был наиболее оптимальным с точки зрения реализации. Он предполагает, что торговые точки на кассовом оборудовании должны таким образом настроить передачу информации по фискальным чекам, чтобы на них была информация о штрих-коде товара.

— Дальше эти фискальные чеки передают в налоговую через РРО. Налоговая через информационный обмен передает их в "Дию". А она имеет информационный обмен с присоединившимися к программе банками и получает информацию о транзакциях с карточек по ключевым критериям (дата проведения транзакции, код категории продавца, там целый набор характеристик), — рассказывает замминистра.

"Дия" связывает эти два списка и понимает, кому нужно насчитать кешбэк. Понимает, что данный конкретный фискальный чек был уплачен этой транзакцией, а значит, этому лицу нужно начислить выплату. "Дия" проверяет штрих-коды с фискального чека, есть ли они у нас в базе. Когда она понимает, что эти товары у нас в перечне, что они украинского производства, то на них и насчитывается 10% кешбэка, — добавляет Надежда Бигун.

— Это действительно очень нетривиальная задача, — отмечает чиновница. — Поэтому мы весь сентябрь тестировали эту систему, ведь надо было, чтобы все было правильно настроено. Чтобы человек получил кешбэк и потратил его на товары украинского производства (в магазинах. — Ред.), систему надо сделать еще более сложной.

Поэтому на момент запуска программы мы решили, что быстрее и проще сначала дать возможность использовать эти средства только на услуги. Кроме того, ставка на приобретение услуг на самом деле верна с точки зрения баланса, — считает заместитель министра.

Она объясняет, что дополнительные средства, которые граждане получают в качестве стимула покупать украинское, будут уплачены за услуги и не приведут к дефициту товаров, росту цен или "перегреву" части экономики.

— Мы же фактически "греем" и одну часть экономики – товаров, – и вторую часть экономики (услуг). Чтобы в сегменте услуг были дополнительные стимулы. А ведь услуги также страдают во время войны, блекаутов и т.д. Соответственно, для этого рынка тоже очень важен дополнительный денежный поток, чтобы люди больше потребляли, — заключает Надежда Бигун.

Напомним, ранее чиновница рассказала "Телеграфу", сколько украинцев получили максимальный нацкешбек.

Теги:
#Продукты #Кешбэк #Надежда Бегун