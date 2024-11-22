Зимова "тисяча Зеленського" поставила під загрозу національний кешбек

Кешбек можуть профінансувати аж в лютому 2025 року

Ракетна загроза, яку анонсували сьогодні щодо урядового кварталу, не завадила Кабінету Міністрів України ухвалити рішення про перерозподіл 5 мільярдів гривень з програми кешбеку на програму "Зимова підтримка". Тобто наразі на виплати кешбеку гроші не передбачені.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За оновленими правилами, українці отримають по тисячі гривень двома способами. Перший — в електронному форматі, другий — через відділення Укрпошти для мешканців територій, де тривають активні бойові дії.

Щодо програми кешбеку, виплати за грудень 2024 року планують здійснити у лютому 2025 року. Втім, це відбудеться лише за умови наявності відповідного фінансування. У разі відсутності коштів у бюджеті, грудневий кешбек не буде виплачений.

Нардеп Ярослав Железняк називає ці рішення популізмом, адже цього року на кешбек забрали кошти з програми розмінування.

"Ну і звичайно ракетна загроза не завадила прийняти Мінекономіки абсолютно ідіотську ідею про 1000 грн. Як я і писав, в цьому році на це піде 5 млрд. В наступному вже 10 млрд. І там і там це гроші НЕ партнерів, а Фонду безробіття", — йдеться у повідомленні.

Також раніше "Телеграф" писав про два місяці з Національним кешбеком. Нині майже півтори тисячі виробників, які пропонують близько 300 тис. товарів, вже долучилися до проєкту.