Два місяці з Національним кешбеком: скільки українців отримали перші виплати і на що хочуть їх витратити

Програма поступово набирає популярності серед українців

В Україні вже майже два місяці діє програма Національного кешбеку. Нині майже півтори тисячі виробників, які пропонують близько 300 тис. товарів, вже долучилися до проєкту.

Про це стало відомо з відповіді Мінекономіки на запит видання "Телеграф". Загалом програма "Національний кешбек" поступово набирає популярності серед українців: уже понад 2,5 мільйони громадян приєдналися до ініціативи, з них 1,417 млн активно здійснюють покупки.

"З кожної гривні, витраченої на товари українського виробництва, 40 % повертається в бюджет у вигляді податків. Тому мотивація купувати українське є важливою для економіки", — зауважили у листі.

За даними відомства, перші виплати за вересневі покупки вже отримали 646 378 українців на загальну суму 37,2 млн гривень. Програма передбачає повернення 10% від вартості придбаних українських товарів, з максимальною виплатою до 3000 гривень на місяць.

Станом на 29 жовтня до програми долучилися 1475 виробників, які зареєстрували понад 297 000 товарів різних категорій – від харчових продукті до електроприладів.

"Кешбек надається на споживчі товари українського виробництва (крім підакцизних) в тому числі ліки, безалкогольні вина і медові напої. На послуги кешбек не надається, але витратити кешбек можна лише на послуги або підтримку ЗСУ чи купівлю облігацій", — йдеться у листі.

При цьому, найчастіше кешбек українці отримують саме за покупку харчових продуктів. Водночас, в категоріях, де маємо традиційно сильний імпорт, — косметика, побутова хімія, — програма матиме найбільший вплив на економіку.

Згідно з дослідженням Gradus Research Company, 49% учасників програми планують використати отримані кошти на оплату комунальних послуг. Загальний бюджет програми до кінця 2024 року становить 3 млрд гривень, а накопичені кошти можна буде використати до 31 січня 2025 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що з 1 жовтня в Україні запрацюють виплати по "Національному кешбеку". Ми детально розповіли що це і як взяти участь у програмі.