Звільнився з військової служби – не ветеран? Чому закон не захищає захисників Вітчизни

Ветерани хочуть повернутися до старої роботи, але часто не мають права

Під час повномасштабної війни з РФ постала проблема законодавчих обмежень, які ускладнюють працевлаштування ветеранів, особливо тих, хто повертається з інвалідністю, отриманою внаслідок служби або бойових дій.

Про це "Телеграфу" розповіла голова правління Veteran Hub Івона Костина. Вона пояснила, що колишніх захисників Вітчизни ставлять перед нелегким вибором.

Більше читайте у публікації: "Повернутися з війни і сидіти без роботи: чому ветерани майже не реєструються в центрах зайнятості та що пропонує влада".

— Розв'язання цього питання можливе через реформу МСЕК (медико-соціальної експертної комісії. — Ред.), а також налаштування України на роботу з міжнародною класифікацією функціональності. (Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я (МКФ) має на меті визначити уніфіковану і стандартизовану мову та схеми опису станів здоров'я та станів, пов'язаних із здоров'ям. — Ред.)

Це дозволить зменшити втрату кваліфікованих кадрів, які йдуть на службу, а після повернення втрачають доступ до професії, у якій вони мали досвід і компетенцію. Особливо це стосується виробничого середовища, яке найбільше потерпає від втрати таких цінних працівників, — каже Івона Костина.

За її словами, ветерани хочуть працювати і повернутися до роботи, де вони мали професійні навички й досвід, але через законодавчі обмеження часто не мають права виконувати цю роботу надалі. Зокрема, можна згадати про юридичну колізію, коли ветерани змушені обирати між статусом учасника бойових дій та статусом особи з інвалідністю внаслідок війни.

Також потрібно врахувати, що чинне українське законодавство не пов'язує статус ветерана зі звільненням з військової служби, котре передбачає зняття з військового обліку тощо. Подібні обмеження не завжди є справедливими або обґрунтованими — вони часто застарілі й не відповідають сучасним реаліям.

Раніше "Телеграф" писав, що омбудсмен Дмитро Лубінець назвав чотири основні проблеми українських ветеранів.