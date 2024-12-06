Уволился с военной службы – не ветеран? Почему закон не защищает защитников Отечества

Ветераны хотят вернуться к старой работе, но часто не имеют права

Во время полномасштабной войны с РФ возникла проблема законодательных ограничений, усложняющих трудоустройство ветеранов, особенно возвращающихся с инвалидностью, полученной в результате службы или боевых действий.

Об этом "Телеграфу" рассказала председатель правления Veteran Hub Ивона Костина. Она объяснила, что бывших защитников Отечества ставят перед нелегким выбором.

Больше читайте в публикации: "Вернуться с войны и сидеть без работы: почему ветераны почти не регистрируются в центрах занятости и что предлагает власть".

— Решение этого вопроса возможно через реформу МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии. — Ред.), а также настраивание Украины на работу с Международной классификацией функциональности. (Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) — должна определить унифицированный и стандартизированный язык и схемы описания состояний здоровья и состояний, связанных со здоровьем. — Ред.)

Это позволит уменьшить потерю квалифицированных кадров, идущих на службу, а по возвращении теряющих доступ к профессии, в которой они имели опыт и компетенцию. Особенно это касается производственной среды, которая больше всего страдает от потери таких ценных работников, — говорит Ивона Костина.

По ее словам, ветераны хотят работать и вернуться к работе, где у них были профессиональные навыки и опыт, но из-за законодательных ограничений часто не имеют права выполнять эту работу в дальнейшем. В частности, можно упомянуть о юридической коллизии, когда ветераны вынуждены выбирать между статусом участника боевых действий и статусом лица с инвалидностью в результате войны.

Также нужно учесть, что действующее украинское законодательство не связывает статус ветерана с увольнением с военной службы, которое предусматривает снятие с военного учета. Подобные ограничения не всегда справедливы или обоснованы — они часто устарели и не отвечают современным реалиям.

Ранее "Телеграф" писал, что омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал четыре основных проблемы украинских ветеранов.