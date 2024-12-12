Створив "Миротворець", уникнув замаху і зник із радарів: де зараз і чим займається Антон Геращенко

Соціальні мережі Геращенко не веде вже кілька місяців

Народний депутат VIII скликання, колишній радник МВС Антон Геращенко перестав останнім часом з’являтися у медійному просторі, як і колишній парламентарій Олександр Пабат. Однак за час своєї політичної кар'єри він запам'ятався багатьма здобутками та скандалами.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Антон Геращенко, і чим займається. Ми нагадали про нього кілька фактів.

"Миротворець", спроба замаху та головні справи

Антон Геращенко розпочинав свою політичну кар’єру в Харківській області, де спочатку був депутатом міськради, а згодом головою Харківської обласної адміністрації. У березні 2014 року Геращенко став радником міністра МВС Авакова та залишався на посаді до листопада цього року.

У жовтні 2014 року на парламентських виборах Антон Геращенко успішно пройшов у Верховну Раду та став автором та співавтором понад 100 законопроєктів. Одна з найгучніших його ініціатив — заборона на "виготовлення та пропаганду" георгіївської стрічки.

Антон Геращенко був депутатом VIII скликання

Після отримання депутатського мандата Геращенко залишився на посаді радника міністра, але вже як позаштатний співробітник. Наприкінці того ж 2014 року він увійшов до складу колегії Міністерства внутрішніх справ. серпні його звільнили з посади, а 30 серпня призначили радником нового глави відомства Дениса Монастирського після відставки Авакова.

Антон Геращенко обіймав посаду радника МВС

У грудні 2014 року Антон Геращенко ініціював створення сайту "Миротворець", на якому зібрано особисту інформацію про сепаратистів та прихильників "русского міра". Хоча сайт неодноразово критикували ООН і ОБСЄ зі свободи ЗМІ за публікацію особистих даних людей, які вважаються "терористами й зрадниками". Втім, СБУ не знайшла у діяльності сайту порушень українського законодавства.

Антон Геращенко ініціював створення сайту "Миротворець"

Гучною справою стала спроба замаху на Антона Геращенка у січні 2017 року. Голова СБУ Василь Грицак та співробітники структури успішно її запобігли, затримавши двох підозрюваних в організації злочину, яким загрожувало довічне ув’язнення. Слідство встановило, що замах на депутата організував один з активних членів терористичної організації "ЛНР" на виконання завдання головного управління Генштабу ЗС РФ. Зловмисника оголосили у розшук.

СБУ запобігла спробі замаху на Геращенка

Сам Антон Геращенко заявив, що судячи з почерку підготовки замаху на нього, як вважають слідчі, на 99% вбивство Павла Шеремента в липні 2016 року було організовано з того самого диверсійного центру на території Росії.

Крім того, у жовтні 2015 року Слідчий комітет РФ порушив проти Антона Геращенка кримінальну справу за статтею 205.2 КК РФ (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності або публічне виправдання тероризму). Правоохоронці заявляли, що Геращенко опублікував публікацію на своїй сторінці в одній із соціальних мереж, де публічно закликав користувачів надавати відому інформацію про російських військових, які беруть участь в операції в Сирії. Геращенко у відповідь звинуватив СК РФ у брехні. У 2018 році екснардепа було заочно заарештовано судом у Москві.

Де зараз Геращенко і чим займається

Останнім часом Антон Геращенко перестав з’являтися у медійному просторі й з серпня 2024 року не веде сторінку у соціальній мережі Facebook. Однак усі його публікації були присвячені темі війни в Україні та підтримці нашої армії.

Він також має популярний Telegram-канал "Правда Геращенко", де освячуються найважливіші події України та світу. Ще політик веде сторінку у Twitter та Youtube.

Геращенко останнім часом зник із медійного простору

У профілі вказано, що Антон Геращенко є співзасновником аналітичного центру "Український інститут майбутнього", директором програми реформування правоохоронної та судової систем УІБ. Цей центр моделює можливі сценарії розвитку подій в Україні, надає компетентну оцінку та формує рекомендації до дій.

А на сайті Київської школи державного управління ім. С. Нижного Антон Геращенка вказаний як "ментор кафедри "SMARTWAR"". Зокрема, він один зі спікерів курсу "Школа міністрів" — унікальної програми підготовки вищого корпусу державних службовців.

Антон Геращенко є спікером КШГУ ім. З. Нижного

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