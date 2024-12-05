Пережив клінічну смерть і втратив зір: куди зник ексдепутат Олександр Пабат та як виглядає

У 2013 році колишній київський депутат повністю втратив зір

Багато українських політиків останніми роками зникли з поля зору, у тому числі опинилася Тетяна Донець, яку називали однією з найкрасивіших жінок у Раді, а також Олександр Пабат, який завершив кар’єру у 2020 році. З колишнім депутатом Київради 11 років тому сталася трагедія, яка розділила його життя на "до" та "після".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Олександра Пабата і куди він зник. Ми нагадаємо про нього деякі факти.

Чим запам’ятався Олександр Пабат і що з ним сталося

Колишній депутат Київської міської ради Олександр Пабат розпочав свою політичну кар’єру після подій 2004 року. Він створив політичну партію "Громадянський актив Києва", а у 2009 році — "Народну армію порятунку", яка працювала над широкомасштабним проэктом зі збору ініціатив громадян України для створення "Плану порятунку країни".

Олександр Пабат був депутатом Київської міської ради з 2002 по 2020 рік

У 2010 році Пабат балотувався на президентських виборах, але за нього проголосувало менше десятої відсотка виборців. У лютому 2013 року з ним сталася трагедія, через яку він втратив зір та став інвалідом І групи.

Однак це не завадило йому продовжити кар’єру, у 2015 році Пабат став депутатом Київради від БПП "Солідарність", а у травні 2019 року вийшов із фракції через її ребрендінг. У 2020 році Олександр був кандидатом у депутати Київради від партії "Перемога Пальчевського" і цього ж року завершив свою кар’єру.

Олександр Пабат до трагедії

Трагедія, яка сталася з колишнім київським депутатом, розділила його життя на "до" та "після". У ЗМІ писали, що на дачі під час святкування день народження сина Олександр Пабат хотів запалити феєрверк, але ракетниця несподівано вибухнула і потрапила йому в обличчя, пошкодивши органи зору та кістки черепа обличчя.

Олександр Пабат втратив зір у 2013 році

В інтерв’ю ЖВЛ за 2020 рік Олександр Пабат розповів, що пережив клінічну смерть, безліч операцій за кордоном, у нього 94% кісток лицьового черепа отримали травми. Лікарям вдалося відновити обличчя, проте зір він втратив назавжди.

Олександр Пабат займався політикою до 2020 року

Щодо версії, яку активно писали у ЗМІ, то Пабат її не підтверджує. За словами екснардепа Київради, ніхто з його рідних не святкує день народження у лютому, та й знає він, як правильно поводитися з салютною установкою. Про трагічний інцидент Олександр не хотів розповідати, лише натякнув, що це могло бути підлаштовано, і він здогадується ким саме, але давно перевернув цю сторінку.

Олександр Пабат зник із радарів

Зазначимо, що втрата зору не стала для Олександра приводом відмовитися від речей, які йому приносили задоволення і наповнювали енергією. Він продовжив активно займатися спортом, змінив свої погляди на багато речей та ритм життя.

Як виглядає Олександр Пабат після втрати зору

Також Олександр продовжив політичну кар’єру та був одним із найголовніших модників Київради, він навіть сам розробляв дизайни прикрас. Він віддавав перевагу гарним костюмам з яскравими деталями.

Олександр Пабат був одним із головних модників Київради

Особисте життя Олександра Пабата і де він зараз

Після 2020 року ексдепутат Олександр Пабат зник із радарів, тому у відкритому доступі немає інформації, де він зараз перебуває та чим займається. Але його дружина Іванна Пабат, яка була його надійною опорою та підтримкою після трагедії, судячи з усього, зараз перебуває в Німеччині. У геолокації її облікового запису в Instagram зараз зазначено саме цю країну. У шлюбі у них народилося два сини: Олексій та Олександр.

Олександр Пабат разом із дружиною та дітьми

Іванна веде соціальні мережі та є вчителем йоги. Фотографії з чоловіком після 2021 року вона не виставляла. На своїй сторінці у Facebook вона підтримує Україну та активно допомагає притулкам для тварин. Найчастіше у соціальних мережах вона ділиться відеороликами зі своїми чотирилапими домашніми улюбленцями.

Олександр Пабат разом із дружиною Іванною

"Телеграф" писав раніше, де зараз екснардеп Геннадій Балашов і що говорить про війну. Політичний діяч був замішаний у кількох скандалах та залишив територію України.