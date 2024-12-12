Создал "Миротворец", избежал покушения и пропал с радаров: где сейчас и чем занимается Антон Геращенко

Социальные сети Геращенко не ведет уже несколько месяцев

Народный депутат VIII созыва, бывший советник МВД Антон Геращенко перестал в последнее время появляться в медийном пространстве, как и бывший парламентарий Александр Пабат. Однако за время своей политической карьеры он запомнился многими достижениями и скандалами.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Антон Геращенко и чем занимается. Мы напомнили о нем несколько фактов.

"Миротворец", попытка покушения и головные дела

Антон Геращенко начинал свою политическую карьеру в Харьковской области, где сначала был депутатом горсовета, а затем председателем Харьковской областной администрации. В марте 2014 года Геращенко стал советником министра МВД Авакова и оставался на посту до ноября этого года.

В октябре 2014 году на парламентских выборах Антон Геращенко успешно прошел в Верховную Раду и стал автором и соавтором более 100 законопроектов. Одна из самых громких его инициатив — запрет на "изготовление и пропаганду" георгиевской ленты.

Антон Геращенко был депутатом VIII созыва

После получения депутатского мандата Геращенко остался на должности советника министра, но уже в качестве внештатного сотрудника. В конце того же 2014 года он вошел в состав коллегии Министерства внутренних дел. В сентябре 2019 года Геращенко был назначен Кабинетом министров Украины на должность заместителя МВД, но 4 августе его уволили с должности, а 30 августа назначили советником нового главы ведомства Дениса Монастырского, после отставки Авакова.

Антон Геращенко занимал должность советника МВД

В декабре 2014 года Антон Геращенко инициировал создание сайта "Миротворец", на котором собрана личная информация о сепаратистах и сторонниках "русского мира". Хотя сайт неоднократно подвергали критике со стороны ООН и ОБСЕ по свободе СМИ за публикацию личных данных людей, которые считаются "террористами и изменниками". Впрочем, СБУ не нашла в деятельности сайта нарушений украинского законодательства.

Антон Геращенко инициировал создание сайта "Миротворец"

Громким делом стала и попытка покушения на Антона Геращенко в январе 2017 года. Глава СБУ Василий Грицак и сотрудники структуры успешно ее предотвратили, задержав двух подозреваемых в организации преступления, которым грозило пожизненное заключение. Следствие установило, что покушение на депутата организовал один из активных членов террористической организации "ЛНР" на выполнение задания главного управления Генштаба ВС РФ. Злоумышленника объявили в розыск.

СБУ предотвратила попытку покушения на Геращенко

Сам Антон Геращенко заявил, что судя по почерку подготовки покушения на него, как считают следователи, на 99% убийство Павла Шеремента в июле 2016 году было организовано из того же самого диверсионного центра на территории России.

Кроме того, в октябре 2015 года Следственный комитет РФ возбудил против Антона Геращенко уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма). Правоохранители заявляли, что Геращенко опубликовал пост на своей странице в одной из социальных сетей, где публично призвал пользователей предоставлять известную им информацию о российских военных, участвующих в операции в Сирии. Геращенко в ответ обвинил СК РФ во лжи. В 2018 году экс-нардеп был заочно арестован судом в Москве.

Где сейчас Геращенко и чем занимается

В последнее время Антон Геращенко перестал появляться в медийном пространстве и с августа 2024 года не ведет страницу в социальной сети Facebook. Однако все его публикации были посвящены теме войны в Украине и поддержке нашей армии.

У него также есть популярный Telegram-канал "Правда Геращенко", где освящаются самые важные события Украины и мира. Еще политик ведет страницу в Twitter и Youtube.

Геращенко в последнее время пропал из медийного пространства

В профиле указано, что Антон Геращенко является соучредителем аналитического центра "Украинский институт будущего", директором программы реформирования правоохранительной и судебной систем УИБ. Этот центр моделирует возможные сценарии развития событий в Украине, предоставляет компетентную оценку и формирует рекомендации к действиям.

А на сайте Киевской школы государственного управления им. С. Нижнего Антон Геращенко указан как "ментор кафедри "SMARTWAR"". В частности он один из спикеров курса "Школа министров" — уникальной программы подготовки высшего корпуса государственных служащих.

Антон Геращенко является спикером КШГУ им. С. Нижнего

"Телеграф" писал ранее, где сейчас экс-нардеп Геннадий Балашов и что говорит о войне. Политический деятель был замешан в нескольких скандалах и покинул территорию Украины.