Мовний скандал, арешт майна та виїзд із України: де зараз екснардеп Геннадій Балашов та що говорить про війну (фото)

Проти Балашова у 2021 році почали порушувати кримінальні справи

Багато українських політиків зараз перебувають за кордоном, до них, крім ексглави СБУ Валерія Хорошковського, входить і колишній народний депутат, лідер партії "5.10" Геннадій Балашов. Політичний діяч був замішаний у кількох скандалах і залишив територію України, оскільки проти нього почали порушувати кримінальні справи.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Геннадій Балашов і чим займається. Ми дізналися, що він говорить про війну та путінський режим.

Кар’єра Геннадія Балашова

Політик народився у Дніпропетровську, де закінчив середню школу, потім вирушив до ПТУ вчитися га слюсаря. У 1979 році він вирушає на службу в армію до повітряно-десантних військ. Після демобілізації Балашов вступив до Дніпровського державного університету, де закінчив економічний факультет.

У 1988 році Геннадій розпочинає підприємницьку діяльність. Він був власником підприємства "Веролла" та першого у Дніпрі комерційного комісійного магазину. У 2022 році Балашов створив підприємство "Агентство нерухомості "Липки". І у 2015 році відкрив бізнес у США.

Геннадій Балашов балотувався у президенти України

Окрім цього, Балашов написав дві книги, працював ведучим на радіо та організував центр "Школа політичної психології", де став бізнес-тренером. У 1993 році він розпочав свою політичну кар’єру.

Книга Геннадія Балашова "Монархія підприємця. Як стати царем?"

Геннадій Балашов балотувався на посаду мера Дніпра у 1994 році, заснував партію "Красива Україна", у 1998 році був обраний до парламенту та входив до складу Громадської ради експертів з питань внутрішньої політики за президента України Леоніда Кучми.

У 2014 році він заснував партію "5.10" і через рік балотувався у мери Києва, але посів лише 11-те місце. Також у 2019 році він був кандидатом на пост президента, але на виборах набрав лише 0,17% голосів виборців.

Геннадій Балашов створив партію "5:10"

Скандали з Геннадієм Балашовим

Колишній український нардеп опинився у центрі мовного скандалу. У 2021 році під час обговорення мовного закону в одному з телеефірів Балашов заявив, що буде принципово говорити російською мовою. Політик назвав "тварями" людей, які просять переходити на українську.

Балашов заявляв, що українською мовою "культура не розвиватиметься", оскільки "її нікуди й нікому продавати" через нібито відсутність споживача. Такі висловлювання нардепа активно почали тиражуватися росЗМІ, а українці почали обурюватися.

Геннадій Балашов потрапив у мовний скандал

У 2013 році екснародний депутат був причетний до скандалу, пов’язаного із забудовою буферної зони Софії Київської. У 2021 році проти нього відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство). Йшлося про те, що він нібито "виманював у людей гроші, які називав інвестиціями у будівництво багатоквартирного елітного будинку", розташованого в цій зоні.

Цього ж року він побився зі слідчим Кавуном, коли Балашов з’явився за порядком для вручення йому підозри в новому кримінальному провадженні. Але з’ясувалося, що підозра ще не була підписана слідчим.

Геннадій Балашов побився зі слідчим у 2021 році

Де зараз Геннадій Балашов і що говорить про війну

В інтерв’ю "Телеграфу" політик розповів, що у 2021 році проти нього почали активно порушувати кримінальні справи, з 2016 року їх накопичилося сім і три справи дійшли до суду. І він намагався їх вирішити, але суд довгий час не призначили, і коли почалася війна та відключення електрики, Балашов виїхав до Флориди (США).

Геннадій Балашов переїхав до Флориди, США

За його словами, після виїзду йому почали приходити повістки й засідання з ним мали відбуватися у віддаленому форматі, але справи затягувалися з різних причин та обставин. І невдовзі Балашова оголосили у розшук.

У 2021 році за рішенням суду у політика заарештував 18 об’єктів нерухомості в Києві орієнтовною вартістю 200 мільйонів гривень. Наразі його партія "5.10" функціонує в Україні, але перебуває в "сплячому режимі".

Геннадій Балашов активно веде свій канал, набираючи на своєму контенті 100-150 тисяч переглядів щодня та живе на монетизацію. Але з огляду на те, що життя в Америці дороге, йому доводиться економити.

Геннадій Балашов висловився про війну

Щодо війни, то Балашов ще у 2014 році на сцені Євромайдану заявляв, що Путін почав проти України війну і припинити її можна за допомогою перекриття постачання російського газу до Європи через територію нашої країни. Тоді в Росії проти нього порушили кримінальну справу за нібито публічні заклики до вбивства росіян.

Наразі екснардеп вважає, що Путін має дві цілі. Перша полягає в тому, щоб не допустити кольорових революцій, а друга — бажання передачі влади у спадок. Також Балашов стверджує, що поділ України нібито був задуманий ще 20 років тому і вважає, що питання мови розколює нашу націю.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз експрезидент України Леонід Кучма та чим займається. На початку війни йому пропонували евакуюватись за кордон.