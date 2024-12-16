ЗСУ відновили позиції на Харківщині, а росіяни просунулися на трьох напрямках Донеччини (карта боїв)

Кількість боїв за добу зросла до понад двох сотень

Йде 1027-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 15 грудня, до 22:00, на фронті сталося 214 бойових зіткнень. Наші воїни відновили положення в Харківській області, а окупанти просунулися на трьох напрямках на Донеччині.

За даними порталу DeepState, Сили Оборони України відновили положення біля Колесниківки (Куп'янський напрямок). Росіяни просунулися біля Зеленівки, Сторожевого, Даченського (Покровський напрямок), Часового Яру (Краматорський напрямок) та в Новому Комарі. Найбільше територій за добу окупанти захопили на Времівському напрямку, до якого Генштаб відносить Зеленівку, Сторожеве та Новий Комар.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що найбільша кількість боїв минулої доби відбулася на Сіверському, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. На Сіверському напрямку на момент виходу зведення (22:00 15 грудня) російська армія 33 рази штурмувала наші позиції поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Покровському напрямку за неповну добу ворог влаштував 27 атак. Бої точилися у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Зеленого, Піщаного та Новооленівки.

"За наявними даними, на цей час (22:00 15 грудня, — ред.) втрати ворога за сьогодні склали 362 військовослужбовці вбитими та пораненими; два танки, шість автомобілів, ПТРК та антена управління БпЛА знищені українськими захисниками", — додали у ГШ.

На Курахівському напрямку росіяни атакували 31 раз. Вони були активні поблизу Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового та Успенівки.

На Времівському напрямку українські захисники відбили 23 штурми ворога. Бої йшли поблизу Сухих Ялів, Розливу, Зеленівки та Макарівки, в районах Костянтинопольського, Трудового, Нового Комара, Новосілки.

Як писав "Телеграф", головний сержант роти ударних БПЛА 109-ї бригади Єгор Фірсов розповів, що росіяни на Торецькому напрямку значно зменшили використання техніки. Вони переважним чином здійснюють піхотні атаки малими групами, які підтримує невелика кількість бронетехніки, як правило, це одна або дві машини.