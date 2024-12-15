Папа Римський помолився за росіян та назвав їх "братами" українців

Глава католицької церкви знову здивував словами

Папа Римський Франциск знову зробив неоднозначну заяву. Цього разу він назвав українців та росіян "братами".

Його слова пролунали під час молитви за мир у всьому світі. Послання понтифіка оприлюднила пресслужба Ватикану.

"Вони брати, кузени. Нехай вони прийдуть до порозуміння! Війна — це завжди поразка. Мир усьому світу", — сказав він під час молитви про "довгоочікуваний мир для українського народу та російського народу".

Більшість його промови була присвячена Близькому сходу і М’янмі. Також Франциск згадав про руйнівний циклон, який накрив архіпелаг Майотта на північ від Мадагаскару.

Як відомо, у Папи Римського вельми неоднозначна позиція щодо російського вторгнення в Україні. Наприклад, у березні він казав, що Україна має мати мужність підняти "білий прапор". За його словами, Києву слід домовитися про припинення війни, оскільки "найсильніше той, хто може вчасно почати вести переговори".

Цю заяву розкритикували як у керівництві України, так і багато лідерів країн Заходу.

Крім того, він критикував рішення України заборонити на своїй території релігійні організації, які працюють на Росію. У цьому він побачив "небезпеку свободи віросповідання".