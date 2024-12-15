Арестович знову замахнувся на крісло президента і навіть назвав терміни

Блогер уже розповів про свій "перший указ"

Український блогер, колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вкотре висловив бажання потрапити до влади. При цьому, судячи з його слів, він хоче зробити це найближчим часом.

Це випливає з його постів у соцмережі Facebook. За його словами, чекати залишилося "два-три місяці плюс-мінус".

Зокрема він уже погрожував своїм першим указом розпустити Український інститут національної пам’яті, який є органом виконавчої влади відповідальним за збереження української історії.

Також він опосередковано згадав про новий випуск кулінарного шоу за участю Євгена Клопотенка у Лаврі, назвавши його "плювком у душу мільйонів вірян". Після цього він погрожував діячам культури та політики в’язницею, а також пообіцяв, що вони спочатку "пам’ятники поставлять на місце".

При цьому Арестович заявив, що чекати залишилося "два-три місяці".

Варто зазначити, що президентські амбіції Арестовича не є несподіваним, оскільки в листопаді минулого року він навіть представляв свою передвиборчу програму. Крім того, про свій намір балотуватися він говорив у коментарі ЗМІ.

Нагадаємо, раніше Арестович фантазував на тему того, що трапилося б, якби він був президентом Росії. Він заявив, що багато в чому чинив би так само, як Володимир Путін.