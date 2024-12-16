ВСУ восстановили позиции в Харьковской области, а россияне продвинулись на трех направлениях Донетчины (карта боев)

Количество боев за сутки возросло до более чем двух сотен

Идет 1027-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала прошедших суток, 15 декабря, до 22:00, на фронте произошло 214 боевых столкновений. Наши воины восстановили положение в Харьковской области, а оккупанты продвинулись на трех направлениях в Донецкой области.

По данным портала DeepState, Силы Обороны Украины восстановили положение возле Колесниковки (Купянское направление). Россияне продвинулись возле Зеленовки, Сторожевого, Даченского (Покровское направление), Часового Яра (Краматорское направление) и в Новом Комаре. Больше всего территорий в сутки оккупанты захватили на Времевском направлении, к которому Генштаб относит Зеленовку, Сторожевое и Новый Комар.

В Генштабе ВСУ сообщили, что наибольшее количество боев за прошедшие сутки произошло на Северском, Покровском, Кураховском и Времевском направлениях. На Северском направлении к моменту выхода сводки (22:00 15 декабря) российская армия 33 раза штурмовала наши позиции вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Покровском направлении за неполные сутки враг устроил 27 атак. Бои шли в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Зеленого, Песчаного и Новооленовки.

"По имеющимся данным, в настоящее время (22:00 15 декабря, — ред.) потери врага за сегодня составили 362 военнослужащих убитыми и ранеными; два танка, шесть автомобилей, ПТРК и антенна управления БпЛА уничтожены украинскими защитниками", — добавили в ГШ.

На Кураховском направлении россияне атаковали 31 раз. Они были активны вблизи Старых Тернов, Солнцевки, Зари, Курахово и Успеновки.

На Времевском направлении украинские защитники отразили 23 штурма врага. Бои шли вблизи Сухих Ялов, Разлива, Зеленовки и Макаровки, в районах Константинопольского, Трудового, Нового Комара, Новоселки.

Как писал "Телеграф", главный сержант роты ударных БПЛА 109-й бригады Егор Фирсов рассказал, что россияне на Торецком направлении значительно снизили использование техники. Они преимущественно совершают пехотные атаки малыми группами, поддерживающими небольшое количество бронетехники, как правило, это одна или две машины.