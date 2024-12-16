Була однією з найкрасивіших актрис у Радянському Союзі: як змінювалась протягом карʼєри Людмила Гурченко

У зрілому віці артистка наважилась на пластику

Людмила Гурченко була однією з найвідоміших акторок і співачок у Радянському Союзі. Жінку вважали однією з найефектніших красунь тих часів. Артистка померла у віці 75 років від серцевої недостатності.

"Телеграф" покаже, як змінювалась видатна акторка й співачка від молодості й до кінця свого життя.

Людмила Гурченко — що відомо

Майбутня артистка народилась у 1935 році у Харкові. Тоді були складні часи — Друга світова війна, під час якої німці окупували рідне місто Гурченко. У шестирічному віці Людмила співала й танцювала для окупантів, а вони давали її родині їжу.

Фото з мережі

Невдовзі Гурченко почала навчатися у музичній школі, де їй пророкували майбутнє акторки. Пізніше вступила до Всеросійського державного інституту кінематографії, що у Москві. Як акторка, жінка дебютувала у фільмі "Дорога правди".

Фото з мережі

Людмила відрізнялась виразною зовнішністю — чіткими контурами обличчя, пухкими губами, глибоким поглядом. Також жінка мала дуже тонку талію, про які ширилися легенди. Деякі подейкували, що охоплення талії було всього 47 сантиметрів.

Фото з мережі

Справжнім успіхом для Гурченко став новорічний мюзикл "Карнавальная ночь", де вона виконала композицію "Пять минут". Стрічку переглянуло близько 50 мільйонів людей.

Після цього вона зіграла у фільмі "Девушка с гитарой", який не став успішним. Коштів акторці не вистачало, тож вона виступала на заводах. У Гурченко склалась репутація акторки легкого танцювального жанру. Подейкували, що причиною критики артистки стала відмова співпрацювати з КДБ.

Фото з мережі

Фото з мережі

Фото з мережі

Пізніше Гурченко знялась у стрічках "Приборкувачі велосипедів", "Балтійське небо", "Робітниче селище". Також вона брала участь стрічці "Мама", під час знімань якої трапилась неприємна ситуація. Актор Олег Попов впав на Гурченко і зламав їй ногу. Після цього акторку чекало тривале лікування та реабілітація.

Фото з мережі

У 70-х українка зіграла у фільмі "20 днів без війни" та отримала звання "народної артистки СРСР". Пізніше жінка почала робити пластичні операції, щоб зберегти молодий вигляд. Однак, вік позначався на зовнішності артистки. Вона померла у 2011 році від серцевої недостатності. Жінку поховали на Новодівичому цвинтарі.

Фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд мала співачка-запроданка Таїсія Повалій до пластичних операцій. Вона дуже змінилась з тих часів.