Була однією з найкрасивіших актрис у Радянському Союзі: як змінювалась протягом карʼєри Людмила Гурченко
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У зрілому віці артистка наважилась на пластику
Людмила Гурченко була однією з найвідоміших акторок і співачок у Радянському Союзі. Жінку вважали однією з найефектніших красунь тих часів. Артистка померла у віці 75 років від серцевої недостатності.
"Телеграф" покаже, як змінювалась видатна акторка й співачка від молодості й до кінця свого життя.
Людмила Гурченко — що відомо
Майбутня артистка народилась у 1935 році у Харкові. Тоді були складні часи — Друга світова війна, під час якої німці окупували рідне місто Гурченко. У шестирічному віці Людмила співала й танцювала для окупантів, а вони давали її родині їжу.
Невдовзі Гурченко почала навчатися у музичній школі, де їй пророкували майбутнє акторки. Пізніше вступила до Всеросійського державного інституту кінематографії, що у Москві. Як акторка, жінка дебютувала у фільмі "Дорога правди".
Людмила відрізнялась виразною зовнішністю — чіткими контурами обличчя, пухкими губами, глибоким поглядом. Також жінка мала дуже тонку талію, про які ширилися легенди. Деякі подейкували, що охоплення талії було всього 47 сантиметрів.
Справжнім успіхом для Гурченко став новорічний мюзикл "Карнавальная ночь", де вона виконала композицію "Пять минут". Стрічку переглянуло близько 50 мільйонів людей.
Після цього вона зіграла у фільмі "Девушка с гитарой", який не став успішним. Коштів акторці не вистачало, тож вона виступала на заводах. У Гурченко склалась репутація акторки легкого танцювального жанру. Подейкували, що причиною критики артистки стала відмова співпрацювати з КДБ.
Пізніше Гурченко знялась у стрічках "Приборкувачі велосипедів", "Балтійське небо", "Робітниче селище". Також вона брала участь стрічці "Мама", під час знімань якої трапилась неприємна ситуація. Актор Олег Попов впав на Гурченко і зламав їй ногу. Після цього акторку чекало тривале лікування та реабілітація.
У 70-х українка зіграла у фільмі "20 днів без війни" та отримала звання "народної артистки СРСР". Пізніше жінка почала робити пластичні операції, щоб зберегти молодий вигляд. Однак, вік позначався на зовнішності артистки. Вона померла у 2011 році від серцевої недостатності. Жінку поховали на Новодівичому цвинтарі.
Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд мала співачка-запроданка Таїсія Повалій до пластичних операцій. Вона дуже змінилась з тих часів.