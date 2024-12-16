Была одной из самых красивых актрис в Советском Союзе: как менялась на протяжении карьеры Людмила Гурченко

В зрелом возрасте артистка отважилась на пластику

Людмила Гурченко была одной из самых известных актрис и певиц в Советском Союзе. Женщину считали одной из самых эффектных красавиц тех времен. Артистка умерла в возрасте 75 лет от сердечной недостаточности.

"Телеграф" покажет, как менялась выдающаяся актриса и певица от молодости и до конца своей жизни.

Людмила Гурченко — что известно

Будущая артистка родилась в 1935 году в Харькове. Тогда было сложное время — Вторая мировая война, во время которой немцы оккупировали родной город Гурченко. В шестилетнем возрасте Людмила пела и танцевала для окупантов, а они давали ее семье еду.

Фото из сети

Вскоре Гурченко начала учиться в музыкальной школе, где ей предсказывали будущее актрисы. Позже поступила во Всероссийский государственный институт кинематографии в Москве. В качестве актрисы девушка дебютировала в фильме "Дорога правды".

Фото из сети

Людмила отличалась выразительной внешностью – четкими контурами лица, пухлыми губами, глубоким взглядом. Также женщина имела очень тонкую талию, о которой распространялись легенды. Некоторые поговаривали, что охват талии был всего 47 сантиметров.

Фото из сети

Настоящим успехом для Гурченко стал новогодний мюзикл "Карнавальная ночь", где она исполнила композицию "Пять минут". Ленту посмотрело около 50 миллионов человек.

После этого она сыграла в фильме "Девушка с гитарой", который не стал успешным. У актрисы не хватало средств, поэтому она выступала на заводах. Гурченко завоевала репутацию актрисы жанра легкого танца. Ходили слухи, что причиной критики артистки стал ее отказ от сотрудничества с КГБ.

Фото из сети

Фото из сети

Фото из сети

Позже Гурченко снялась в лентах "Укротители велосипедов", "Балтийское небо", "Рабочий поселок". Также она принимала участие в ленте "Мама", во время съемок которой произошла неприятная ситуация. Актер Олег Попов упал на Гурченко и сломал ей ногу. После этого актрису ждало длительное лечение и реабилитация.

Фото из сети

В 70-х украинка сыграла в фильме "20 дней без войны" и получила звание "народной артистки СССР". Позже женщина начала делать пластические операции, чтобы сохранить молодой вид. Однако возраст сказывался на внешности артистки. Она скончалась в 2011 году от сердечной недостаточности. Женщину похоронили на Новодевичьем кладбище.

Фото из сети

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