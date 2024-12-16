Живе в Іспанії і виправдовує Росію за війну проти України: як виглядає єдиний син зрадниці Повалій
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Син зрадниці протягом останніх років живе за кордоном
Скандальна співачка-зрадниця Таїсія Повалій має сина Дениса від першого шлюбу з Володимиром Повалій. Він також займається музикою все життя, однак встиг відзначитися неоднозначними висловлюваннями про війну.
Що відомо про Дениса Повалій, і де він мешкає зараз — знає "Телеграф".
Денис Повалій — що відомо
Майбутній співак народився у 1983 році у сім'ї Таїсії та Володимира Повалій. На той виконавиця лише закінчила навчання у музучилищі, а батько керував ансамблем у Київському мюзік-холі. Невдовзі там почала працювати й Повалій.
Після того, як співачка розлучилась з Володимиром, Денис залишився жити з батьком. Після закінчення школи пішов навчатися у Київський університет імені Тараса Шевченка, де опановував міжнародні комунікації та зв'язки з громадськістю.
Під час здобуття освіти Повалій активно займався музикою, зокрема у гурті Royal Jam. Невдовзі взяв участь у популярному шоу "X-фактор", де хлопця об'єднали в дует сином Віктора Павліка — Олександром. У прямі ефіри вони не потрапили.
У 2011 році Денис брав участь у Національному відборі на Євробачення Aces High, але не переміг. Пізніше брав участь у онлайн-стадії відбору на міжнародний пісенний конкурс з треком Written on Your Heart, утім, пройти далі виконавцю не вдалося.
Пізніше Повалій у складі гурту Nude voices взяв участь у шоу "Голос країни". Колектив добре себе проявляв, однак в один момент Денис вирішив покинути проєкт. Співак пояснив це тим, що не сприймає, коли йому вказують, як співати. Натомість Nude voices пройшли до чверті фіналу.
В інтерв'ю Денис розповідав, що мама, Таїсія Повалій, була суворою у вихованні. Також зазначив, що співачку важко у чомусь переконати.
Де зараз Денис Повалій
На момент, коли Росія пованомасштабно вторглась в Україну, Денис Повалій перебував у Росії разом із мамою-зрадницею. Там вони знімалися у програмі "Две звезды. Отцы и дети". Виконавець вирішив не повертатися на батьківщину, а виїхав до Іспанії, де поселився у помешканні Таїсії Повалій. У Валенсії чоловік шукав роботу, зазначивши, що є вокалістом і музикантом.
У своїх висловлюваннях Повалій спершу засуджував війну. А потім став виправдовував країну-агресорку за розпочате повномасштабне вторгнення проти України. Він заявив, що Росія зробила це "не на рівному місці", а "після 8 років АТО". Також він говорив, що держава змушує людей не лише помирати, а й вбивати. Так, співак поширював меседжі російської пропаганди.
"Люди, ми ж не заставляємо веганів споживати м'ясо! Навіть подружній обов'язок можна не виконувати. Чим таким людина завинила державі, що має не лише вмирати за неї, а ще й вбивати? Тільки не треба про "придут насиловать ваших женщин".
У жовтні 2024 року Вищий антикорупційний суд України конфіскував у Таїсії Повалій майнові права на музику, а також авто BMW, травматичну зброю, сім земельних ділянок на Київщині, будинок. Денис подав апеляцію на рішення суду, але її відхилили.
Також артист періодично показує свого сина Дем'яна від дружини Світлани.
Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд мала Таїсія Повалій у молодості. Жінка зробила кілька пластичних операцій та змінилась до невпізнанності.