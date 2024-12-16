Живе в Іспанії і виправдовує Росію за війну проти України: як виглядає єдиний син зрадниці Повалій

Син зрадниці протягом останніх років живе за кордоном

Скандальна співачка-зрадниця Таїсія Повалій має сина Дениса від першого шлюбу з Володимиром Повалій. Він також займається музикою все життя, однак встиг відзначитися неоднозначними висловлюваннями про війну.

Що відомо про Дениса Повалій, і де він мешкає зараз — знає "Телеграф".

Денис Повалій — що відомо

Майбутній співак народився у 1983 році у сім'ї Таїсії та Володимира Повалій. На той виконавиця лише закінчила навчання у музучилищі, а батько керував ансамблем у Київському мюзік-холі. Невдовзі там почала працювати й Повалій.

Після того, як співачка розлучилась з Володимиром, Денис залишився жити з батьком. Після закінчення школи пішов навчатися у Київський університет імені Тараса Шевченка, де опановував міжнародні комунікації та зв'язки з громадськістю.

Фото з мережі

Під час здобуття освіти Повалій активно займався музикою, зокрема у гурті Royal Jam. Невдовзі взяв участь у популярному шоу "X-фактор", де хлопця об'єднали в дует сином Віктора Павліка — Олександром. У прямі ефіри вони не потрапили.

У 2011 році Денис брав участь у Національному відборі на Євробачення Aces High, але не переміг. Пізніше брав участь у онлайн-стадії відбору на міжнародний пісенний конкурс з треком Written on Your Heart, утім, пройти далі виконавцю не вдалося.

Пізніше Повалій у складі гурту Nude voices взяв участь у шоу "Голос країни". Колектив добре себе проявляв, однак в один момент Денис вирішив покинути проєкт. Співак пояснив це тим, що не сприймає, коли йому вказують, як співати. Натомість Nude voices пройшли до чверті фіналу.

В інтерв'ю Денис розповідав, що мама, Таїсія Повалій, була суворою у вихованні. Також зазначив, що співачку важко у чомусь переконати.

Де зараз Денис Повалій

На момент, коли Росія пованомасштабно вторглась в Україну, Денис Повалій перебував у Росії разом із мамою-зрадницею. Там вони знімалися у програмі "Две звезды. Отцы и дети". Виконавець вирішив не повертатися на батьківщину, а виїхав до Іспанії, де поселився у помешканні Таїсії Повалій. У Валенсії чоловік шукав роботу, зазначивши, що є вокалістом і музикантом.

Фото з мережі

У своїх висловлюваннях Повалій спершу засуджував війну. А потім став виправдовував країну-агресорку за розпочате повномасштабне вторгнення проти України. Він заявив, що Росія зробила це "не на рівному місці", а "після 8 років АТО". Також він говорив, що держава змушує людей не лише помирати, а й вбивати. Так, співак поширював меседжі російської пропаганди.

"Люди, ми ж не заставляємо веганів споживати м'ясо! Навіть подружній обов'язок можна не виконувати. Чим таким людина завинила державі, що має не лише вмирати за неї, а ще й вбивати? Тільки не треба про "придут насиловать ваших женщин".

Фото з мережі

Фото з інстаграму Дениса Повалій

У жовтні 2024 року Вищий антикорупційний суд України конфіскував у Таїсії Повалій майнові права на музику, а також авто BMW, травматичну зброю, сім земельних ділянок на Київщині, будинок. Денис подав апеляцію на рішення суду, але її відхилили.

Фото з інстаграму Дениса Повалій

Також артист періодично показує свого сина Дем'яна від дружини Світлани.

Фото з інстаграму Дениса Повалій

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд мала Таїсія Повалій у молодості. Жінка зробила кілька пластичних операцій та змінилась до невпізнанності.