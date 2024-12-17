Трагічно загинула харківська волонтерка, яка допомагала військовим з 2014 року

Чоловік Євгенії воює у лавах ЗСУ

У вівторок вночі трагічно загинула відома харківська волонтерка та письменниця Євгенія Духопельнікова. Понад десять років вона допомагала українським військовим, починаючи з подій на Майдані 2014 року.

У соціальних мережах про смерть волонтерки повідомляють її близькі друзі. Однією з перших сумну звістку повідомила волонтерка Катруся Бережна.

Євгенія Духопельнікова народилася в Харкові. З початком повномасштабного вторгнення вона вивезла дітей з-під обстрілів рідного міста. Разом із чоловіком придбали будинок у селі, де облаштували новий дім.

Жінка видала книгу "Дівчатка на війні. Подорож Долбоклюя", де розповіла про людяність на війні. Її чоловік, 44-річний молодший сержант Михайло Черник, продовжує захищати Україну.

Лише кілька днів тому про Євгенію писало видання The New York Times. Журналісти розповіли, як вона готувала для чоловікового підрозділу біля Вовчанська.

Волонтерка приготувала шість різних страв: грибний паштет, запечену свинину, качку, гострий соус чилі, в'ялене м'ясо та круасани. Після восьмигодинної дороги з села Павлиш вона зустрілася з коханим та доставила усі смаколики.

Інформація про час та місце прощання з волонтеркою буде повідомлена пізніше. Друзі та знайомі просять не турбувати родину у цей складний час.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нещодавно на фронті загинув український бізнесмен та волонтер з Черкас Сергій Щербак. Герою було 54 роки.