Український Хатіко вже 2 роки чекає свого господаря, який загинув на війні (фото, відео)

Для його чотириногого друга втрата залишається болючою реальністю щодня.

Біля траси на Одещині вже два роки чекає свого загиблого господаря собака. Його історія — про безмежну відданість і любов, яка не знає меж.

На заправці UPG біля села Ладижинка (за Уманню) щодня можна побачити пса, який чекає на Олексія Савранського. Чоловік працював на цій заправці та завжди брав собаку з собою на роботу. Їхня дружба здавалася непохитною. Історію собаки розповів телеведучий Руслан Сенічкін.

18 квітня 2023 року Олексій Савранський, 1999 року народження, загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він став Героєм.

Працівники заправки розповідають, що пес продовжує приходити на те саме місце, де вони завжди були разом. Почувши ім'я "Льошка" чи "Льоха", собака миттєво реагує. В його очах — тотальна печаль і водночас надія.

Тварина чекає, що одного разу її господар повернеться. Щодня — той самий маршрут: від заправки додому, як це було завжди. Щодня — та сама віра в зустріч.

Родичі Олексія опікуються псом. Вони розуміють його біль і продовжують підтримувати вірного друга. Телеведучий зазначає, що він просто захотів розповісти цю історію, і це не означає, що тварину треба рятувати.

Нагадаємо, що у Київській області є свій Хатіко. Він щодня пробігає понад 70 кілометрів за рейсовим автобусом. Тварина намагається відшукати своїх рятівників.