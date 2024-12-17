Трагически погибла харьковская волонтер, помогавшая военным с 2014 года

Муж Евгении воюет в рядах ВСУ

Во вторник ночью трагически погибла известная харьковская волонтер и писательница Евгения Духопельникова. Более десяти лет она помогала украинским военным, начиная с событий на Майдане 2014 года.

В социальных сетях о смерти волонтерки сообщают ее близкие друзья. Одной из первых печальную весть сообщила волонтерка Катруся Бережна.

Евгения Духопельникова родилась в Харькове. С началом полномасштабного вторжения она увезла детей из-под обстрелов родного города. Вместе с мужчиной приобрели жилье в деревне, где обустроили новый дом.

Женщина издала книгу "Девочки на войне. Путешествие Долбоклюя", где рассказала о человечности на войне. Ее муж, 44-летний младший сержант Михаил Черник, продолжает защищать Украину.

Лишь несколько дней назад о Евгении писало издание The New York Times. Журналисты рассказали, как она готовила для подразделения мужа возле Волчанска.

Волонтер приготовила шесть различных блюд: грибной паштет, запеченную свинину, утку, острый соус чили, вяленое мясо и круассаны. После восьмичасовой дороги из села Павлыш она встретилась с любимым и доставила все вкусности.

Информация о времени и месте прощания с волонтером будет сообщена позже. Друзья и знакомые просят не беспокоить семью в это время.

Напомним, ранее Телеграф писал, что недавно на фронте погиб украинский бизнесмен и волонтер из Черкасс Сергей Щербак. Герою было 54 года.