Його ім'я на ньому вкрите сусальним золотом: як виглядає пам'ятник Герою України Василю Сліпаку

Він був геніальним співаком, але став на захист батьківщини

Всесвітньо відомий оперний співак, який пішов захищати Україну і загинув 29 червня 2016 року, Василь Сліпак сьогодні, 20 грудня, міг би відзначати свій день народження. Його життя обірвалося від кулі снайпера у селищі Луганське Донецької області.

"Телеграф" вирішив пригадати, чим відомий Василь Сліпак, який підтримував українців під час Революції Гідності і був справжнім героєм та водночас дуже талановитою людиною.

Що відомо про творчість Василя Сліпака

Народився Василь Сліпак 20 грудня 1974 року у Львові. З дитинства він захоплювався музикою. У 9 років батьки записали його до хорової капели "Дударик" — це стало початком його кар’єри, адже з хором він виступав у різних країнах світу та престижних сценах.

Його талант привів його до Паризької національної опери, де він здобув визнання як видатний оперний співак. У віці 19 років Василь Сліпак став переможцем музичного конкурсу у Франції, що дало йому можливість поїхати в тур Німеччиною, Польщею та Францією.

Вже за 4 роки Василя Сліпака запросили до Паризької національної опери. Його унікальний голос — контратенор — вважався одним із найрідкісніших у світі.

Василь Сліпак — захисник України

Від початку Революції Гідності Василь активно підтримував українців і почав брати участь у мітингах у Парижі. Також він допомагав Майдану фінансово. З початком війни на Сході України, Сліпак організовував різні благодійні ініціативи.

У 2015 році Василь Сліпак став на захист батьківщини — він вступив до лав "Правого Сектору" і отримав позивний "Міф". Згодом він отримав поранення у Донецьку, а згодом, у 2016 знову повернувся на фронт.

29 червня 2016 року загинув у бою від кулі снайпера у селищі Луганське Донецької області. У лютому 2017 Василь Сліпак отримав посмертно звання Героя України.

Могила Василя Сліпака

Могила Василя Сліпака знаходиться на Полі почесних поховань на кладовищі-музеї на Личаківському цвинтарі у Львові. На місці поховання спочатку було встановлено дерев'яний хрест із табличкою. Згодом на могилі встановили пам’ятник з датами народження та смерті.

Надпис на пам'ятнику виконано із сусальним позолоченням. Сам виріб виготовлений із танського граніту, родовище якого знаходиться в Уманському районі, поблизу села Танське.

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