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Його ім'я на ньому вкрите сусальним золотом: як виглядає пам'ятник Герою України Василю Сліпаку

Автор
Наталія Дума
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Автор
Василь Сліпак отримав звання Героя України посмертно
Василь Сліпак отримав звання Героя України посмертно. Фото Колаж Телеграфу

Він був геніальним співаком, але став на захист батьківщини

Всесвітньо відомий оперний співак, який пішов захищати Україну і загинув 29 червня 2016 року, Василь Сліпак сьогодні, 20 грудня, міг би відзначати свій день народження. Його життя обірвалося від кулі снайпера у селищі Луганське Донецької області.

"Телеграф" вирішив пригадати, чим відомий Василь Сліпак, який підтримував українців під час Революції Гідності і був справжнім героєм та водночас дуже талановитою людиною.

Що відомо про творчість Василя Сліпака

Народився Василь Сліпак 20 грудня 1974 року у Львові. З дитинства він захоплювався музикою. У 9 років батьки записали його до хорової капели "Дударик" — це стало початком його кар’єри, адже з хором він виступав у різних країнах світу та престижних сценах.

Його талант привів його до Паризької національної опери, де він здобув визнання як видатний оперний співак. У віці 19 років Василь Сліпак став переможцем музичного конкурсу у Франції, що дало йому можливість поїхати в тур Німеччиною, Польщею та Францією.

Вже за 4 роки Василя Сліпака запросили до Паризької національної опери. Його унікальний голос — контратенор — вважався одним із найрідкісніших у світі.

Василь Сліпак — захисник України

Від початку Революції Гідності Василь активно підтримував українців і почав брати участь у мітингах у Парижі. Також він допомагав Майдану фінансово. З початком війни на Сході України, Сліпак організовував різні благодійні ініціативи.

Василь Сліпак

У 2015 році Василь Сліпак став на захист батьківщини — він вступив до лав "Правого Сектору" і отримав позивний "Міф". Згодом він отримав поранення у Донецьку, а згодом, у 2016 знову повернувся на фронт.

29 червня 2016 року загинув у бою від кулі снайпера у селищі Луганське Донецької області. У лютому 2017 Василь Сліпак отримав посмертно звання Героя України.

Могила Василя Сліпака

Могила Василя Сліпака знаходиться на Полі почесних поховань на кладовищі-музеї на Личаківському цвинтарі у Львові. На місці поховання спочатку було встановлено дерев'яний хрест із табличкою. Згодом на могилі встановили пам’ятник з датами народження та смерті.

Василь Сліпак могила

Надпис на пам'ятнику виконано із сусальним позолоченням. Сам виріб виготовлений із танського граніту, родовище якого знаходиться в Уманському районі, поблизу села Танське.

Могила василь сліпак

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила футболіста Валентина Белькевича. Його поховали на Байковому кладовищі, поруч із могилою Лобановського.

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#Герой України #Могила #Василь Сліпак