Его имя на нем покрыто сусальным золотом: как выглядит памятник Герою Украины Василию Слепаку

Он был гениальным певцом, но стал на защиту родины

Всемирно известный оперный певец, ушедший защищать Украину и погибший 29 июня 2016 года, Василий Слепак сегодня, 20 декабря, мог бы отмечать свой день рождения. Его жизнь оборвалась от пули снайпера в поселке Луганское Донецкой области.

"Телеграф" решил вспомнить, чем известен Василий Слепак, который поддерживал украинцев во время Революции Достоинства и был настоящим героем и в то же время очень талантливым человеком. Мы также покажем, как выглядит могила Героя Украины и где он похоронен.

Что известно о творчестве Василия Слепака

Родился Василий Слепак 20 декабря 1974 во Львове. С детства он увлекался музыкой. В 9 лет родители записали его в хоровую капеллу "Дударик" — это стало началом его карьеры, ведь с хором он выступал в разных странах мира и престижных сценах.

Его талант привел его в Парижскую национальную оперу, где он получил признание как выдающийся оперный певец. В возрасте 19 лет Василий Слепак стал победителем музыкального конкурса во Франции, что дало возможность поехать в тур по Германии, Польше и Франции.

Уже через 4 года Василия Слепака пригласили в Парижскую национальную оперу. Его уникальный голос – контратенор – считался одним из самых редких в мире.

Василий Слепак — защитник Украины

С начала Революции Достоинства Василий активно поддерживал украинцев и принял участие в митингах в Париже. Также он помогал Майдану финансово. С началом войны на Востоке Украины, Слепак организовывал разные благотворительные инициативы.

В 2015 году Василий Слепак встал на защиту родины — он вступил в ряды "Правого Сектора" и получил позывной "Миф". Впоследствии он получил ранения в Донецке, а затем в 2016 снова вернулся на фронт.

29 июня 2016 года погиб в бою от пули снайпера в поселке Луганске Донецкой области. В феврале 2017 года Василий Слепак получил посмертно звание Героя Украины.

Могила Василия Слепака

Могила Василия Слепака находится на Поле почетных захоронений на кладбище-музее на Лычаковском кладбище во Львове. На месте захоронения сначала был установлен деревянный крест с табличкой. Позже на могиле был установлен памятник с датами рождения и смерти.

Надпись на памятнике выполнена с сусальным позолочением. Само изделие изготовлено из танского гранита, месторождение которого находится в Уманском районе, вблизи села Танское.

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