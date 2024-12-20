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Его имя на нем покрыто сусальным золотом: как выглядит памятник Герою Украины Василию Слепаку

Автор
Наталья Дума
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Василий Слепак получил звание Героя Украины посмертно
Василий Слепак получил звание Героя Украины посмертно. Фото Колаж Телеграфу

Он был гениальным певцом, но стал на защиту родины

Всемирно известный оперный певец, ушедший защищать Украину и погибший 29 июня 2016 года, Василий Слепак сегодня, 20 декабря, мог бы отмечать свой день рождения. Его жизнь оборвалась от пули снайпера в поселке Луганское Донецкой области.

"Телеграф" решил вспомнить, чем известен Василий Слепак, который поддерживал украинцев во время Революции Достоинства и был настоящим героем и в то же время очень талантливым человеком. Мы также покажем, как выглядит могила Героя Украины и где он похоронен.

Что известно о творчестве Василия Слепака

Родился Василий Слепак 20 декабря 1974 во Львове. С детства он увлекался музыкой. В 9 лет родители записали его в хоровую капеллу "Дударик" — это стало началом его карьеры, ведь с хором он выступал в разных странах мира и престижных сценах.

Его талант привел его в Парижскую национальную оперу, где он получил признание как выдающийся оперный певец. В возрасте 19 лет Василий Слепак стал победителем музыкального конкурса во Франции, что дало возможность поехать в тур по Германии, Польше и Франции.

Уже через 4 года Василия Слепака пригласили в Парижскую национальную оперу. Его уникальный голос – контратенор – считался одним из самых редких в мире.

Василий Слепак — защитник Украины

С начала Революции Достоинства Василий активно поддерживал украинцев и принял участие в митингах в Париже. Также он помогал Майдану финансово. С началом войны на Востоке Украины, Слепак организовывал разные благотворительные инициативы.

Василий Слепак

В 2015 году Василий Слепак встал на защиту родины — он вступил в ряды "Правого Сектора" и получил позывной "Миф". Впоследствии он получил ранения в Донецке, а затем в 2016 снова вернулся на фронт.

29 июня 2016 года погиб в бою от пули снайпера в поселке Луганске Донецкой области. В феврале 2017 года Василий Слепак получил посмертно звание Героя Украины.

Могила Василия Слепака

Могила Василия Слепака находится на Поле почетных захоронений на кладбище-музее на Лычаковском кладбище во Львове. На месте захоронения сначала был установлен деревянный крест с табличкой. Позже на могиле был установлен памятник с датами рождения и смерти.

Василий Слепак могила

Надпись на памятнике выполнена с сусальным позолочением. Само изделие изготовлено из танского гранита, месторождение которого находится в Уманском районе, вблизи села Танское.

Могила базилик слепец

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила футболиста Валентина Белькевича. Его похоронили на Байковом кладбище, рядом с могилой Лобановского.

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