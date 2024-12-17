Похований біля Лобановського: як виглядає могила футболіста та ексчоловіка Сєдокової Белькевича

Футболіст похований на Байковому кладовищі

Колишній півзахисник київського "Динамо" та ексчоловік співачки Анни Сєдокової Валентин Белькевич помер 1 серпня 2014 року. Футболісту був 41 рік. Поховали Белькевича на Байковому кладовищі, поруч із могилою його наставника Валерія Лобановського.

Прощання із зіркою футболу відбулося на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, де зібралися рідні, друзі, колеги та вболівальники, щоб віддати останню шану спортсмену. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Валентина Белькевича.

Що відомо про Валентина Белькевича

Народився в Мінську, Білорусь. Почав займатися футболом у СДЮШОР "Динамо" (Мінськ). У 1991 році дебютував за основну команду мінського "Динамо", де швидко став ключовим гравцем.

У 1996 році Белькевич перейшов до київського "Динамо", де провів більшу частину своєї кар'єри. Він став одним із лідерів команди, допомагаючи здобувати численні трофеї, включаючи чемпіонати України та Кубки України. Валентин забив 68 голів, граючи за українське "Динамо", а у 2007 році покинув клуб через закінчення контракту. 1 квітня 2008 року Белькевич став громадянином України. По завершенню кар’єри гравця, Валентин Белькевич зайнявся тренерською роботою в "Динамо".

Шлюб з Анною Сєдоковою

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра", та капітан київського "Динамо", одружилися у 2004 році. Того ж року, 8 грудня, у них народилася донька Аліна. Шлюб тривав два роки і завершився розлученням у 2006 році. Співачка зізнавалася, що вони не могли порозумітися і натякала на зради з боку чоловіка.

Могила Валентина Белькевича

Поховали Валентина Белькевича на Байковому кладовищі в Києві, на 52-й ділянці, поруч із могилами його наставника Валерія Лобановського та актора Богдана Ступки. Місце поховання було обране за рішенням його матері. На надгробку встановлено пам'ятник, що зображує самого Белькевича у сидячому положенні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила боксера В’ячеслава Узелкова. Смерть спортсмена була несподіваною для багатьох, оскільки, попри попередні проблеми зі здоров'ям, його стан покращився після операцій на серці та реабілітації.