Виступає для військових і грає в театрі: як змінився ведучий "Лото-Забави" Гнатюк

Актор працює у лотереї понад 20 років

Анатолій Гнатюк — відомий український телеведучий та актор, який запам'ятався веденням програми "Лото-Забава", як і Лариса Руснак. Це лотерея, у якій глядачі виграють різні суми коштів. Окрім цього, Гнатюк реалізувався як успішний актор.

"Телеграф" розкаже більше про діяльність Анатолія Гнатюка, і чим він займається зараз.

Що відомо про Анатолія Гнатюка

Чоловік народився у 1964 році у селі Немирівка, що на Хмельниччині. Навчався у музичній школі та в драматичній студії. Здобув акторську освіту в інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого.

Дебют Анатолія на сцені відбувся з братом, співаком Миколою Гнатюком у палаці "Україна". Вони виконали композицію "Ой, смереко!" у 1996 році. Трек став дуже популярним в Україні.

Анатолій вів розважальні та інформаційні програми на українському телебаченні. Зокрема, був ведучим проєкту "Музична пошта" на УТ-2, "Фільм на замовлення" на "СТБ", "Київ театральний з Анатолієм Гнатюком" на каналі "Київ".

Фото з мережі

Найбільшу популярність як телеведучий отримав завдяки програмі "Лото-Забава". Щонеділі Анатолій разом з Ларисою Руснак вели державну телелотерею, в якій учасники вигравали кошти. Програму дивилися чимало українців, а також купували лотерейні квитки та брали у ній участь. Зараз її можна подивитися онлайн та каналі "Апостроф TV". Анатолій є ведучим "Лото-Забави" протягом 22 років.

Фото з мережі

Гнатюк був також телеведучим програм "Факти" на ICTV", "Вікна-Новини" на "СТБ", "Репортер" на Новому каналі, "Факти тижня. Нічна варта" на ICTV.

Фото з мережі

Паралельно Гнатюк реалізовувався в акторській професії. Він грав у стрічках "Другий фронт", "Леді Бомж", "Танець нашого кохання", "Посттравматична рапсодія", "Тарас. Повернення".

З 1981 році Анатолій працює у Національному драматичному театрі імені Івана Франка. Він брав участь у виставах "Суєта", "Сміх і сльози Дон Кіхота", "За двома зайцями", "Мартин Боруля, "Весілля Фігаро".

Фото з мережі

Де зараз Анатолій Гнатюк

Зараз актор продовжує грати у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Він залучений у вистави "Наталка Полтавка", "Мартин Боруля", "Загнаний кінь".

Фото з архіву Анатолія Гнатюка

Також Гнатюк ще від 2014 року дає концерти для військових на фронті. А після початку повномасштабного вторгнення артист почав виступати для людей в метро та бомбосховищах.

Фото з архіву Анатолія Гнатюка

Фото з архіву Анатолія Гнатюка

В інтерв'ю актор і телеведучий розповідав, що "Лото-Забава" стала особливою програмою в його житті. Він думав, що працюватиме там 2-3 місяці, а вийшло 22 роки. Чоловік зазначив, що багато імпровізував, і це стало для нього корисним досвідом. У непередбачуваних ситуаціях актор розповідав публіці вірші, життєві історії та виконував пісні.

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