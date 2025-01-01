Актор помер понад 3 роки тому

Володимир Меньшов прославився роллю Діда Мороза в радянській стрічці "Снігуроньку викликали". Фільм вийшов у 1985 році і був дуже популярним в СРСР, як і "Карнавальна ніч" за участі Юрія Бєлова. Чоловік став затятим путіністом — підтримував окупацію Росією Криму та збройну агресію на Донбасі. У 2021 році він помер.

"Телеграф" розповість, що відомо про актора та де його поховали.

Володимир Меньшов — що відомо

Чоловік народився в Баку у 1939 році, але згодом разом з родиною переїхав у Росію. Певний час працював шахтарем, токарем, матросом. Навчався на актора у Москві, хоча вступив у виш не одразу. Після цього почав професійну кар'єру.

Першою успішною стрічкою з участю Меньшова стала "Москва слезам не верит". Він був також режисером цієї кінороботи. У 1981 році фільм відзначили премією "Оскар". Паралельно росіянин викладав кінорежисуру та керував кількома майстернями.

Також Меньшов грав у стрічках "Згубна справа", "Під одним небом", "У пошуках зірок", "Любов і голуби". У 1985 році актор знявся у стрічці "Снігуроньку викликали", в якій зіграв водія автобуса Олександра Серьогіна. За сюжетом чоловік має перевтілитися у Діда Мороза та приносити людям радість. Фільм став доволі успішним у СРСР.

На знімальному майданчику Меньшов працював з Іриною Алфьоровою, яка стала затятою путіністкою. Жінка активно підтримує російського диктатора Володимира Путіна та війну проти України.

Меньшов також активно займався режисурою. Зокрема, він працював над фільмами "Любов і голуби", "Путівка в життя", "Нічні гості", "Сусід", "Дорога без кінця", "Застиглий ангел".

Пізніше Меньшов очолив кілька російських організацій у сфері кіно і вів програми на телебаченні країни-агресорки. Актор підтримав Путіна ще на початку 2000-х, коли той став президентом. Через кілька років увійшов у партію "Єдина Росія", а пізніше казав, що це відбулося випадково.

Коментуючи третій термін президентства Путіна, казав, що ставиться до цього "різко негативно". Однак у 2018 році став довіреною особою Путіна на виборах. Також позитивно висловлювався про комуністичний режим і Радянський Союз. Він казав, що критика СРСР веде до "відвертої русофобії".

Меньшов підтримав анексію Росією Криму та говорив, що треба об'єднати український Донбас з Росією. Актор передав 1 мільйон рублів на фінансування сепаратистів на Донбасі. У 2017 році Служба безпеки України заборонила в'їзд росіянину на 5 років. Також його внесли у базу "Миротворець".

Упродовж 11 років актор був головою Громадської ради при Федеральній службі виконання покарань. Це орган, який керує пенітенціарною службою у Росії.

Могила Володимира Меньшова

Володимир Меньшов помер у 2021 році через ускладнення від коронавірусу. Йому був 81 рік. Актора й режисера відспівували в храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Прощання з чоловіком відбувалось у Будинку кіно.

Провести в останню путь путініста прийшли рідні, близькі, колеги та друзі. Актора поховали на Новодівичому цвинтарі у Москві. Меньшову встановили дерев'яний хрест з фотографією та його особистими даними. На його могилу принесли багато квітів.

У 2022 році актору встановили темний пам'ятник з мармуру. Усередині нього є отвір, виконаний у формі вікна, через яке залітають декоративні білі голуби. Це символізує відомий фільм за участі актора "Любов і голуби", в якому він був також режисером.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про російську актрису з українським корінням Інну Виходцеву. Жінки не стало у 90 років.