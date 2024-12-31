Потрапив до психлікарні і став незатребуваним: як виглядає могила зірки "Карнавальної ночі" Бєлова

Після одного випадку кар'єра актора почала руйнуватись

Фільм "Карнавальна ніч" був шалено популярним в Радянському Союзі. А головні актори, зокрема Людмила Гурченко та Юрій Бєлов, стали знаменитими після виходу стрічки. Так, чоловік зіграв ще у багатьох великих фільмах, а потім його кар'єра пішла на спад.

"Телеграф" розкаже про кар'єру актора, і де він похований.

Юрій Бєлов — що відомо

Чоловік народився у 1930 році у Ржеві, що в Калінінградській області. Навчався у Всеросійському державному інституті кінематографії, після закінчення якого став актором Театру-студії кіноактора. Бєлов прославився завдяки ролі Гриші Кольцова у фільмі "Карнавальна ніч".

Після цього кар'єра актора рухалась вгору. Він знімався у таких стрічках, як "Дівчина без адреси", "Непіддатливі", "Альошкіна любов", "Королева бензоколонки", "Приходьте завтра…". Це зробило Бєлова популярним на весь Радянський Союз.

Утім, через одне висловлювання актор поплатився кар'єрою в СРСР. У 60-х на одному з бенкетів Бєлов сказав, що тодішнього лідера Радянського Союзу Микиту Хрущова скоро замінять. Після цього в приміщення зайшли люди в білих халатах, одягли на Бєлова гамівну сорочку та відправили його у психіатричну лікарню. Там він провів пів року.

Такий епізод з життя дуже позначився на кар'єрі актора. Його припинили запрошувати на зйомки. У 1972 році Бєлов зіграв головну роль у стрічці "Зупинка потяга — дві хвилини". Після цього він припинив з'являтися в кіно.

Бєлов заробляв на життя приватними перевезеннями на "Москвичі". Чоловік важко переживав своє забуття у радянському кіно, тому почав випивати.

Бєлова не стало 33 роки тому, 31 грудня 1991 року. Він прийшов додому з лазні та хотів подивитися "Карнавальну ніч", але не встиг. Причиною смерті стала хвороба серця. Актор помер у 61 рік.

Могила Юрія Бєлова

Прощання з Юрієм Бєловим було скромним. В останню путь актора провели рідні, друзі та близькі.

Актора поховали на Кунцевсьому кладовищі у Москві. На могилі Бєлова встановили невеликий прямокутний пам'ятник з його фотографією та особистими даними.

Пізніше у пресі писали, що могила має недоглянутий вигляд. Пам'ятник актору став брудним, а місце поховання закинуте пластиковими квітами.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила російського опозиціонера Бориса Нємцова. Його вбили чотирма пострілами біля Кремля.