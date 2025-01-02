Выступает для военных и играет в театре: как изменился ведущий "Лото-Забавы" Гнатюк

Актер работает в лотерее более 20 лет

Анатолий Гнатюк – известный украинский телеведущий и актер, запомнившийся ведением программы "Лото-Забава", как и Лариса Руснак. Это лотерея, в которой зрители выиграют разные суммы денег. Кроме того, Гнатюк реализовался как успешный актер.

"Телеграф" расскажет больше о деятельности Анатолия Гнатюка, и чем он занимается сейчас.

Что известно об Анатолии Гнатюке

Мужчина родился в 1964 году в селе Немировка на Хмельнитчине. Учился в музыкальной школе и драматической студии. Получил актерское образование в институте театрального искусства имени Карпенко-Карого.

Дебют Анатолия на сцене состоялся с братом, певцом Николаем Гнатюком во дворце "Украина". Они исполнили композицию "Ой, смереко!" в 1996 году. Трек стал очень популярен в Украине.

Анатолий вел развлекательные и информационные программы на украинском телевидении. В частности, являлся ведущим проекта "Музыкальная почта" на УТ-2, "Фильм на заказ" на "СТБ", "Киев театральный с Анатолием Гнатюком" на канале "Киев".

Фото из сети

Наибольшую популярность как телеведущий получил благодаря программе "Лото-Забава". Еженедельно Анатолий вместе с Ларисой Руснак вели государственную телелотерею, в которой участники выигрывали средства. Программу смотрели многие украинцы, а также покупали лотерейные билеты и принимали в ней участие. Сейчас ее можно посмотреть онлайн и на канале "Апостроф TV". Анатолий является ведущим "Лото-Забавы" в течение 22 лет.

Фото из сети

Гнатюк был также телеведущим программ "Факти" на ICTV", "Вікна-Новини" на "СТБ", "Репортер" на Новом канале, "Факти тижня". Нічна варта" на ICTV.

Фото из сети

Параллельно Гнатюк реализовывался в актерской профессии. Он играл в лентах "Второй фронт", "Леди Бомж", "Танец нашей любви", "Посттравматическая рапсодия", "Тарас. Возвращение".

С 1981 года Анатолий работает в Национальном драматическом театре имени Ивана Франко. Он участвовал в спектаклях "Суета", "Смех и слезы Дон Кихота", "За двумя зайцами", "Мартын Боруля, "Свадьба Фигаро".

Фото из сети

Где сейчас Анатолий Гнатюк

Сейчас актер продолжает играть в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Он вовлечен в спектакли "Наталка Полтавка", "Мартын Боруля", "Загнанная лошадь".

Фото из архива Анатолия Гнатюка

Также Гнатюк еще с 2014 года дает концерты для военных на фронте. А после начала полномасштабного вторжения артист стал выступать для людей в метро и бомбоубежищах.

Фото из архива Анатолия Гнатюка

Фото из архива Анатолия Гнатюка

В интервью актер и телеведущий рассказывал, что "Лото-Забава" стала особой программой в его жизни. Он думал, что будет работать там 2-3 месяца, а вышло 22 года. Мужчина отметил, что многое импровизировал, и это стало для него полезным опытом. В непредсказуемых ситуациях актер рассказывал публике стихи, жизненные истории и исполнял песни.

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