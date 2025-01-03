Історичне відкриття на Черкащині: в Іллінській церкві ймовіро знайшли склеп Богдана Хмельницького

Знахідка, зроблена за допомогою сучасних технологій, може нарешті розв'язати багатовікову загадку про місце спочинку видатного українського державотворця

На Черкащині, в селі Суботів, археологи зробили вражаюче відкриття. Під Іллінською церквою виявлено підземний склеп, який, за попередніми даними, може бути місцем поховання гетьмана Богдана Хмельницького та його сина Тимоша.

Це відкриття стало можливим завдяки зусиллям археологічного об’єднання "Фонд Великий льох", яке займається дослідженням історичних пам’яток. Ось що вони з'ясували.

Богдан Хмельницький помер 27 липня (6 серпня за новим стилем) 1657 року в Чигирині і був похований у Суботові. Точне місце його поховання залишалося невідомим протягом століть. За однією з версій, після взяття Суботова польськими військами у 1664 році тіло гетьмана було сплюндроване і знищене.

Методологія досліджень

Під час експедиції фахівці застосували один із найсучасніших геофізичних методів – метод високочастотних електромагнітних зондувань. Цей метод дозволяє детально досліджувати структуру ґрунту та виявляти підземні об'єкти без необхідності їх фізичного розкопування. Кандидат геологічних наук Ксенія Бондар пояснила, що за допомогою георадара вдалося обстежити простір під підлогою церкви до глибини понад 4 метри.

Результати досліджень

Обробка даних показала чітке тривимірне зображення аномалії в центральній частині церкви. Розміри цієї аномалії (довжина 3 метри, ширина 1,3 метра) свідчать про те, що це може бути склеп. Важливим аспектом є те, що розташування цього склепу відповідає описам, які містяться в історичних документах.

Історичне значення знахідки

Копія метрики Іллінської церкви, складена у 1885 році вчителем Медведівської церковноприходської школи О. Татаровим, є одним із ключових доказів. У метриці зазначено, що праворуч від церкви біля середньої колони є склеп Зиновія Богдана Хмельницького та його сина Тимоша, який був закиданий будівельним сміттям під час перебудови церкви.

Подальші кроки

Це відкриття не лише має наукове значення, а й може стати важливим культурним надбанням для України. Наступним етапом досліджень має бути зондування стін церкви за допомогою сучасних технічних засобів. Вчені планують також дослідити можливі підземні ходи, які можуть вести до церкви.

Ця знахідка викликала великий інтерес серед науковців. Археологи сподіваються на подальші знахідки, які можуть пролити світло на важливі події української історії та культуру того часу.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Хмельницький назвав державу саме Військо Запорозьке. Адже він прагнув створити республіканську модель управління.