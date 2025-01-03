Историческое открытие в Черкасской области: в Ильинской церкви вероятно нашли склеп Богдана Хмельницкого

Находка, сделанная с помощью современных технологий, может наконец-то разрешить многовековую загадку о месте отдохновения выдающегося украинского гетмана

В Черкасской области, в селе Субботов, археологи сделали впечатляющее открытие. Под Ильинской церковью обнаружен подземный склеп, который, по предварительным данным, может быть местом захоронения гетмана Богдана Хмельницкого и его сына Тимоша.

Это открытие стало возможным благодаря усилиям археологического объединения "Фонд Большой погреб", занимающегося исследованием исторических памятников. Вот что они узнали.

Богдан Хмельницкий умер 27 июля (6 августа по новому стилю) 1657 в Чигирине и был похоронен в Субботове. Точное место его погребения оставалось неизвестным на протяжении веков. По одной из версий, после взятия Суботова польскими войсками в 1664 году тело гетмана было осквернено и уничтожено.

Методология исследований

В ходе экспедиции специалисты применили один из самых современных геофизических методов – метод высокочастотных электромагнитных зондирований. Этот метод позволяет подробно исследовать структуру почвы и выявлять подземные объекты без необходимости их физического раскапывания. Кандидат геологических наук Ксения Бондарь пояснила, что с помощью георадара удалось обследовать пространство под полом церкви до глубины более 4 метров.

Результаты исследований

Обработка данных показала четкое трехмерное изображение аномалии в центральной части церкви. Размеры этой аномалии (длина 3 метра, ширина 1,3 метра) свидетельствуют о том, что это может быть подвал. Важным аспектом является то, что расположение этого склепа соответствует описаниям, содержащимся в исторических документах.

Историческое значение находки

Копия метрики Ильинской церкви, составленная в 1885 году учителем Медведевской церковноприходской школы О. Татаровым является одним из ключевых доказательств. В метрике указано, что справа от церкви возле средней колонны есть склеп Зиновия Богдана Хмельницкого и его сына Тимоша, засыпанный строительным мусором во время перестройки церкви.

Дальнейшие шаги

Это открытие не только имеет научное значение, но может стать важным культурным достоянием для Украины. Следующим этапом исследований должно быть зондирование стен церкви с помощью современных технических средств. Ученые также планируют исследовать возможные подземные ходы, которые могут вести в церковь.

Эта находка вызвала большой интерес у ученых. Археологи надеются на дальнейшие находки, которые могут пролить свет на важные события украинской истории и культуру того времени.

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