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Україна має серйозний "козир". Чому Путін може не дотягти до кінця строку

Автор
Ігор Тимофєєв
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Володимир Путін може не дотягти до кінця строку
Володимир Путін може не дотягти до кінця строку. Фото Фото Getty Images

Росіяни хочуть бачити картину "перемоги", але захоплення чужих територій – мало

Поки Збройні сили України ведуть бойові дії в Курській області РФ, Київ матиме серйозний "козир" на переговорах щодо припинення війни з Росією. І це становить небезпеку для очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів політичний аналітик Ігар Тишкевич. Він дав прогноз на майбутній розвиток подій.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Якщо Зеленський скаже Трампу "ні": три сценарії завершення війни в 2025 році".

На думку політолога, ідея обраного президента США Дональда Трампа полягала в тому, щоб поспілкуватися з українським лідером Володимиром Зеленським і, можливо, Путіним, і швидко закінчити війну.

— Почути, що говорять сторони. Якщо одна зі сторін говорить "так", а інша "ні", то тиснути на ту, яка сказала "ні". У нас є певний "козир", адже для Путіна нема о́бразу перемоги, доки Україна стоїть в Курській області (тому він не може сказати "так". — Ред.) Для Путіна це небезпечно з точки зору збереження влади, — каже експерт.

Він нагадав, що в російській історії жоден цар, який під час війни або після не показав народу картину військово-політичної перемоги, не досиджував до кінця.

— Нехай ти анексував значно більше, але ти втратив те, що було раніше. Це вже не картина перемоги. В такому разі, Путін відповідає "ні" і піднімає ставки і Зеленський відповідає "ні". Далі у США є цикл тиску на дві сторони. Тиск на Росію — збільшення допомоги для України і додаткові санкції. Тиск на Україну — зменшення допомоги, — каже Ігар Тишкевич.

Він звернув увагу на дуже важливу річ — автономізацію європейської політики.

— Якщо буде компенсація допомоги зі сторони європейських партнерів, тоді ми матимемо такий цикл у два-три місяці: США тиснуть — ми не погоджуємось — компенсація від ЄС і ми знову виходимо на початок циклу. В такому разі, вимоги США стають більш близькими до наших бажань.

Якщо ж на першому циклі обидві сторони відповіли "ні", то наступний цикл, швидше за все, буде через консультацію Трампа з Сі. І далі питання, як вони будуть між собою існувати. Якщо вони не домовляються і ситуація не покращується, але і не погіршується, то бойові дії будуть продовжуватись до 2026 року (якщо, звісно, у нас не обвалюється фронт), — підсумував аналітик.

Нагадаємо, раніше Ігар Тишкевич розповів "Телеграфу", яке майбутнє готують Путіну США і Китай.

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#Володимир Путін #Дональд Трамп #Переворот #Курська область #Ігар Тишкевич