Украина имеет серьезный "козырь". Почему Путин может не дотянуть до конца срока

Россияне хотят видеть картину "победы", но захвата чужих территорий – мало

Пока Вооруженные силы Украины ведут боевые действия в Курской области РФ, у Киева будет серьезный "козырь" на переговорах по прекращению войны с Россией. И он представляет опасность для главы Кремля Владимира Путина.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал политический аналитик Игорь Тышкевич. Он дал прогноз на будущее развитие событий.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Если Зеленский скажет Трампу "нет": три сценария завершения войны в 2025 году".

По мнению политолога, идея избранного президента США Дональда Трампа заключалась в том, чтобы пообщаться с украинским лидером Владимиром Зеленским и, возможно, Путиным, и быстро закончить войну.

— Услышать, что говорят стороны. Если одна из сторон говорит "да", а другая — "нет", то давить на ту, которая сказала "нет". У нас есть определенный "козырь", ведь для Путина нет образа победы, пока Украина стоит в Курской области (поэтому он не может сказать "да". — Ред.) Для Путина это опасно с точки зрения сохранения власти, — говорит эксперт.

Он напомнил, что в русской истории ни один царь, во время войны или после не показавший народу картину военно-политической победы, не досиживал до конца.

— Пусть ты аннексировал гораздо больше, но ты потерял то, что было раньше. Это уже не картина победы. В таком случае Путин отвечает "нет" и поднимает ставки, и Зеленский отвечает "нет". Далее у США идет цикл давления на две стороны. Давление на Россию — увеличение помощи для Украины и дополнительные санкции. Давление на Украину — уменьшение помощи, — говорит Игорь Тышкевич.

Он обратил внимание на очень важную вещь — автономизацию европейской политики.

— Если будет компенсация помощи со стороны европейских партнеров, тогда у нас будет такой цикл в два-три месяца: США давят — мы не соглашаемся — компенсация от ЕС и мы снова выходим к началу цикла. В таком случае требования США становятся более близкими к нашим желаниям.

Если же на первом цикле обе стороны ответили "нет", то следующий цикл, скорее всего, будет через консультацию Трампа с Си. И дальше вопрос, как они будут существовать между собой. Если они не договариваются и ситуация не улучшается, но и не ухудшается, то боевые действия будут продолжаться до 2026 года (если, конечно, у нас не рухнет фронт), — подытожил аналитик.

Напомним, ранее Игорь Тишкевич рассказал "Телеграфу", какое будущее готовят Путину США и Китай.