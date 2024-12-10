Кого боїться Путін: Зеленський розповів, що сказав Трампу про страхи російського правителя

Зараз тільки США здатні змусити Росію терміново шукати миру, чого не можуть здійснити інші

Глава Росії Володимир Путін боїться новообраного президента США Дональда Трампа. Окрім цього, Путін дуже боїться Китаю попри те, що Пекін активно допомагає російському режиму не програти війну в Україні.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що сказав про страхи Путіна Трампу під тристоронньої зустрічі у Парижі, де були Зеленський, Трамп та президент Франції Еммануель Макрон.

"Я сказав президенту Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю. І це правда. Лише рішучість може привести цю війну до справедливого завершення та забезпечити тривалий мир", – зазначив український президент.

Зеленський підкреслив, що зараз тільки США здатні змусити Росію терміново шукати миру, чого не можуть здійснити інші. Щоб досягти успіху в примусі Росії до миру, потрібна єдність США та європейських країн, разом з усіма, хто справді цінує безпеку, сильні позиції та гарантії миру.

"Найважливіше — працювати разом над тим, як завершити цю війну. Це наш головний пріоритет. Саме на цьому ми зосередилися під час зустрічі в Парижі, і це була дуже продуктивна розмова. Я ще раз висловлюю подяку президенту Макрону за її організацію, а також глибоку вдячність президенту Трампу за його тверду рішучість завершити цю війну справедливо", – резюмував він.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що Зеленський зізнався, що говорив з Трампом про "замороження війни". Дипломатичне закінчення війни збереже більше життів.

Нагадаємо, після зустрічі з Зеленським у Парижі Трамп заявив, що "формує концепцію" реалізації свого задуму про швидке припинення війни. За його словами, президент України "готовий до перемовин" з Росією.