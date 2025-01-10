Заручився з четвертого разу, мав численні романи, але прожив із дружиною 50 років: історія шлюбу Пантелеймона Куліша

Попри численні випробування, відмови батьків нареченої та численні романи письменника на стороні, їхній союз став прикладом міцного творчого та особистого партнерства

Пантелеймон Куліш, видатний український письменник, історик і громадський діяч, залишив вагомий слід в українській літературі. Його роман "Чорна рада" став першим історичним романом українською мовою.

Навіть особисте життя Куліша тісно перепліталося з його творчістю. Особливо важливою постаттю в його житті була Олександра Білозерська, з якою він прожив 50 років у шлюбі.

Залицяння та весілля

Куліш познайомився з Олександрою Білозерською в 1845 році. Вона була дочкою відомого українського діяча, а її мати, Ганна Білозерська, мала певні вимоги до потенційних наречених. Пантелеймон тричі намагався заручитися з Олександрою, але кожного разу отримував відмову через те, що його походження не відповідало очікуванням матері нареченої. Однак після чотирьох років залицянь і наполегливих спроб Куліш завоював серце не лише Олександри, але і її матері.

На весіллі, яке відбулося 24 жовтня 1852 року в селі Золотоніжка, Тарас Шевченко став боярином. Цей факт свідчить про близькі стосунки між великими українськими митцями та їхню підтримку один одного.

Роль Олександри в житті Куліша

Олександра Білозерська була не лише дружиною, а й важливою опорою для Куліша. Вона активно підтримувала його творчість і брала участь у літературному житті того часу. Як авторка під псевдонімом Ганна Барвінок, вона писала оповідання, статті та переклади, які висвітлювали українську культуру та фольклор. Її твори мали значний вплив на розвиток української літератури.

Складні стосунки та романтичні зв'язки

Попри глибокі почуття до Олександри, Куліш мав численні романтичні зв'язки. Серед його коханок були такі постаті, як Маня Дебальмен і Марко Вовчок. Це призводило до напруження у стосунках подружжя. Після кількох кризових моментів у їхньому шлюбі Куліш усвідомив важливість Олександри у своєму житті та творчості. Він повернувся до родини, визнавши її роль як натхнення і підтримку.

Спадщина Пантелеймона Куліша та Олександри Білозерської є важливою частиною української літератури та культури. Їхня історія кохання і творчої співпраці продовжує надихати нові покоління письменників і дослідників. Олександра залишила по собі не лише літературну спадщину, але й приклад сили духу та відданості своїй справі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у житті письменника Михайла Коцюбинського сталася романтична історія з Олександрою Аплаксіною, яка була молодша за нього на 16 років. Заради нього вона навіть вивчала українську мову.