Життя поза шаблонами: Коцюбинський мав аж занадто молоду коханку, знав 9 мов, але так і не здобув вищої освіти

Це геніальний український письменник, який довів, що справжній талант не потребує формальної освіти

Михайло Коцюбинський – унікальна постать в українській літературі, яка довела, що справжня освіченість не завжди вимірюється дипломами. Попри те, що він так і не здобув офіційної вищої освіти та закінчив лише духовну семінарію, письменник назавжди залишився взірцем інтелігентності та широкої ерудиції.

Проте його освіченість вражала: Коцюбинський вільно володів дев'ятьма мовами та мав надзвичайну пристрасть до читання. Університет завжди залишався для нього нездійсненною мрією, але це не завадило йому стати високоінтелектуальною особистістю, яка могла вести глибокі та змістовні бесіди.

Дитинство та родина

Михайло Коцюбинський пережив складні випробування ще в дитинстві. Родина не мала коштів на його навчання, а сімейні обставини були вкрай скрутними: мати осліпла, батько помер. Попри це, Михайло не здався – він навчався вдома та екстерном склав іспит на народного вчителя.

Цікаво, що писати він почав у досить ранньому віці – аби вразити перше кохання у 12 років. Ця дитяча романтична пристрасть стала несподіваним поштовхом до його літературної кар'єри.

Літературний шлях

Початок літературної кар'єри Михайла Коцюбинського видався доволі складним. Його перше оповідання "Андрій Соловко" (або "Вченіє свєт, а не вченіє тьма") зустріли вкрай скептично. Ця невдача змусила письменника на кілька років призупинити літературні спроби.

Попри труднощі, Коцюбинський вважав себе українським письменником, хоча був змушений говорити російською. Він цікавився переважно західноєвропейською літературою, що робило його досить несподіваним автором для тогочасної літературної сцени. Унікально, що Коцюбинського також вважають класиком кримськотатарської літератури, оскільки одним із перших детально описав їхній побут.

Особисте життя

Дружина Коцюбинського, Віра Дейша, мала дворянське походження і часто редагувала його твори. Попри складні фінансові обставини, вона всіляко підтримувала чоловіка – навіть збирала кошти на його лікування. Михайло мав унікальну пристрасть до квітів – він постійно носив їх у бутоньєрках і щиро тішився, коли одного разу його назвали соняхом.

У житті письменника була романтична історія з Олександрою Аплаксіною – росіянкою, яка була молодша за нього на 16 років. Настільки захоплена вона була творчістю Коцюбинського, що навіть вивчала українську мову, щоб читати його твори в оригіналі.

Трагічні сторінки

Життя Коцюбинського позначене не лише творчими перемогами, але й сумними подіями. Він помер молодим – усього в 49 років. На його похороні стались драматичні події: дружина Віра заборонила приймати квіти від коханки Олександри Аплаксіної. Однак Олександра все одно передала вінок з цвіту яблуні. Трагедія родини продовжилась у 1937 році, коли двоє синів Коцюбинського були розстріляні.

Життя Михайла Коцюбинського – це приклад надзвичайної людської стійкості, таланту та внутрішньої сили. Попри численні життєві випробування, він назавжди увійшов в історію української літератури як неперевершений майстер слова, чия творчість не знає кордонів і часових обмежень.

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