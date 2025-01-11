Наземний робот "Лють" схожий на дитячу машинку, але знищує ворога на фронті (фото, відео)
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Робот вперто виконує завдання зі швидкістю 8 км/год
Аби врятувати життя бійців розробляють чисельні наземні комплекси з дистанційним керуванням. Серед них — представлений у 2023 році НРК "Лють". Його ЗСУ використовували під час операцій в Курській області.
Зовнішність цього робота та його компактний розмір, який порівнюють з дитячою машинкою, — оманливі для ворога, розповідають військові. Через них військові називають його "Лютік", проте він справжній монстр-трак.
"Легко долає різноманітні ландшафтні перешкоди та без особливих зусиль проходить по важкій місцевості. Є можливість встановлювати кулемет і знищувати піхоту противника, подавляти його вогневі точки тощо", — розповідають у 101 ОБрО ГШ ЗСУ імені генерал-полковника Геннадія Воробйова. Бійці також вдосконалили фаркоп, завдяки чому "Лютік" став незамінним для евакуації поранених, транспортування боєкомплектів і провізії.
Характеристики наземного роботизованого комплексу "Лють"
- Можна оснастити кулеметом калібру 7,62 мм
- Дальність ураження цілей — до 800 метрів
- Спостереження — завдяки оптичному модулю
- Керування на дальності до 2 км по прямій, в промзоні — до 600 метрів
- Запас ходу — до 16 км
- Швидкість пересування по дорозі — 8 км/год, по бездоріжжю 6 км/год.
Раніше "Телеграф" розповідав й про інших наземних роботів на службі в Силах оборони. "Равлик" та Droid лише нещодавно кодифікували, вони мають великі перспективи на фронті.