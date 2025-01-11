Наземний робот "Лють" схожий на дитячу машинку, але знищує ворога на фронті (фото, відео)

Робот вперто виконує завдання зі швидкістю 8 км/год

Аби врятувати життя бійців розробляють чисельні наземні комплекси з дистанційним керуванням. Серед них — представлений у 2023 році НРК "Лють". Його ЗСУ використовували під час операцій в Курській області.

Зовнішність цього робота та його компактний розмір, який порівнюють з дитячою машинкою, — оманливі для ворога, розповідають військові. Через них військові називають його "Лютік", проте він справжній монстр-трак.

За розміри НРК ласкаво прозвали "Лютік"

Завдяки високому кліренсу НРК має підвищену прохідність Він може бути евакуаційним чи логістичним дроном

"Легко долає різноманітні ландшафтні перешкоди та без особливих зусиль проходить по важкій місцевості. Є можливість встановлювати кулемет і знищувати піхоту противника, подавляти його вогневі точки тощо", — розповідають у 101 ОБрО ГШ ЗСУ імені генерал-полковника Геннадія Воробйова. Бійці також вдосконалили фаркоп, завдяки чому "Лютік" став незамінним для евакуації поранених, транспортування боєкомплектів і провізії.

Характеристики наземного роботизованого комплексу "Лють"

Можна оснастити кулеметом калібру 7,62 мм

Дальність ураження цілей — до 800 метрів

Спостереження — завдяки оптичному модулю

Керування на дальності до 2 км по прямій, в промзоні — до 600 метрів

Запас ходу — до 16 км

Швидкість пересування по дорозі — 8 км/год, по бездоріжжю 6 км/год.

Раніше "Телеграф" розповідав й про інших наземних роботів на службі в Силах оборони. "Равлик" та Droid лише нещодавно кодифікували, вони мають великі перспективи на фронті.