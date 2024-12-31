За зенітними дронами — майбутнє боротьби з ворожими БПЛА? Як в Україні тестують нові розробки (фото, відео)

Використовувати дрони на протидію іншим активно почали використовувати у 2024 році

Про розробку недорогих зенітних дронів, які зможуть полювати на БПЛА типу Shahed заговорили ще в жовтні. Цьогоріч на полі бою вже використовувались зенітні FPV-дрони.

"Телеграф" зібрав, що відомо про використання зенітних дронів, чому вони потрібні та як просувається розробка "Антишахеда". Бійці 93 омбр "Холодний Яр" були одними з перших, хто почав використовувати зенітні дрони проти "очей" ворога. Розвідувальні безпілотники почали літати вище, тож застосування звичайних зенітних установок ускладнене. Зенітні FPV-дрони в цьому плані ефективніші, завдяки швидкості. Щобільше, військові вважають їх і економічно доцільнішими. FPV-дрони в таких випадках ефективні проти розвідувальних "Орлан-10" та "Zala".

Для Shahed-136 потрібен трохи інший підхід, адже це дрон-камікадзе, вагою в 200 кг. В Україні розробляються власні та тестуються іноземні розробки. БПЛА Sting, про розробку якого повідомляли цієї осені, орієнтовно матиме пірамідальну форму, злітатиме, як ракета, та має літати до 300 км/годину, щоб наздоганяти Shahed-136.

Ймовірне фото БПЛА Sting

Державний кластер розвитку військових технологій Brave1 нещодавно повідомив про випробування зенітного дрона Tytan німецького виробництва. Ідентифікацію провели у "Діфенс експрес". Зазначається, що полювати він зможе і на Shahed-136, і на розвідувальні дрони.

Дрон Tytan на випробуваннях Brave1

Повідомляється про швидкість дрона у 300 км/годину та радіус дії у 20 км. Ці характеристики вищі, за названі виробником: дальність - 250 км/год, радіус — 15 кг, вага вибухівки — 1 кг. Серед подальших планів — вбудувати автоматичне наведення на основі машинного зору. Невелика ціна дрона досягається виготовленням методом 3D-друку.

Раніше "Телеграф" спілкувався з військовим експертом Іваном Ступаком. Той наголосив — Україні потрібно не тільки розробити зенітний дрон-перехоплювач, а й масштабувати виробництво. Росія вивела кількість вироблених "Шахедів" майже до сотні щодня. Україні потрібно виробляти щонайменше стільки ж зенітних дронів.