"Равлик" та Droid: як наземні дрони допомагають українським військовим на фронті (фото, відео)

В Україні на фронті використовуються десятки роботизованих комплексів

Українські військові все частіше використовують на фронті наземні роботизовані комплекси. Зокрема такі НРК йшли у бій під час першої повністю роботизованої атаки на ворожі позиції. Тільки за грудень було кодифіковано та допущено до експлуатації Міноборони кілька наземних дронів.

Серед них НРК "Равлик" — повністю українська розробка. Невеликий, компактний всюдихід, який легко перевозити на автомобільному причепі. Він сам може перевезти кілька сотень кілограмів вантажу або тягнути причеп вагою 2 тонни. "Равлик" захищений від пилу та вологий і може працювати в складних погодних умовах. Їде він тихо завдяки електричному двигуну та м'яким всюдихідним шинам. Роботизований всюдихід "Равлик "може їхати як по бездоріжжю та трясовині, так і по піску, долати неширокі канали та вертикальні перешкоди.

Всюдихід НРК "Равлик"

Інший наземний роботизований комплекс, кодифікований у грудні — справжній український боєць озброєний кулеметом Browning НРК Droid TW 12.7. Як розповідають виробники, комплекс пройшов всі потрібні бойові випробування. Окрім кулемета калібром 12.7 мм, що може вражати броньовані цілі, він також оснащений тепловізором, системою автоматичного спостереження та ведення цілі.

"Дроїд" може працювати і вдень, і вночі, навіть у складних умовах, дистанційно керований через планшет. Ця гусенична платформа працює на цифровому зв'язку.

Які ще є наземні роботи в Україні

Залежно від поставлених цілей, українські військові мають цілий ряд фронтових роботів. Для штурму позиції ворога або оборони українських використовують НРК Лють, MOROZ, Шабля М2, D-11. Завдяки роботам-камікадзе ARK-1 можна знищити ворожу бронетехніку, а RATEL S замінує територію. Для потреби логістики та евакуації є наземні роботизовані комплекси Воля-Е, Ratel H, Termit, Рись Pro, КНЛР-Е, Sirko-S1. Частина цих наземних дроїдів українського виробництва та розробки.

Раніше "Телеграф" розповідав про українські розробки у сфері РСЗВ. Військові модифікували причеп та кілька напрямних від БМ-21 "Град" у міні РСЗВ "Сопілка".