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Наземный робот "Лють" похож на детскую машинку, но уничтожает врага на фронте (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова
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НРК "Лють" не отличается мегабаритами, однако очень эффективен Новость обновлена 11 января 2025, 10:03
НРК "Лють" не отличается мегабаритами, однако очень эффективен. Фото СтратКом ВСУ Telegram

Робот упорно выполняет задания со скоростью 8 км/ч

Чтобы спасти жизнь бойцов, разрабатывают многочисленные наземные комплексы с дистанционным управлением. Среди них — представленный в 2023 году НРК "Лють". Его ВСУ использовали во время операций в Курской области.

Облик этого робота и его компактный размер, сравниваемый с детской машинкой, — обманчивы для врага, рассказывают военные. Из-за них военные называют его "Лютиком", однако он настоящий монстр-трак.

Наземный роботизированный комплекс Лють – демонстрация размера в сравнении с человеком
За размеры НРК ласково прозвали "Лютик"
Благодаря высокому клиренсу НРК имеет повышенную проходимость.
Благодаря высокому клиренсу НРК имеет повышенную проходимость.
Он может быть эвакуационным или логистическим дроном
Он может быть эвакуационным или логистическим дроном

"Легко преодолевает разнообразные ландшафтные препятствия и без особого труда проходит по тяжелой местности. Есть возможность устанавливать пулемет и уничтожать пехоту противника, подавлять его огневые точки и т.д.", — рассказывают в 101 ОБРО ГШ ВСУ имени генерал-полковника Геннадия Воробьева. Бойцы также усовершенствовали фаркоп, благодаря чему "Лютик" стал незаменимым для эвакуации раненых, транспортировки боекомплектов и провизии.

Характеристики наземного роботизированного комплекса "Лють"

  • Можно оснастить пулеметом калибра 7,62 мм.
  • Дальность поражения целей – до 800 метров
  • Наблюдение — благодаря оптическому модулю
  • Управление на дальности до 2 км по прямой, в промзоне – до 600 метров
  • Запас хода – до 16 км
  • Скорость передвижения по дороге – 8 км/ч, по бездорожью 6 км/ч.

Ранее "Телеграф" рассказывал и о других наземных роботах на службе в Силах обороны. "Равлик" и Droid только недавно кодифицировали, они имеют большие перспективы на фронте.

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#Оружие #Ярость #НРК