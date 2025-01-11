Наземный робот "Лють" похож на детскую машинку, но уничтожает врага на фронте (фото, видео)
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Робот упорно выполняет задания со скоростью 8 км/ч
Чтобы спасти жизнь бойцов, разрабатывают многочисленные наземные комплексы с дистанционным управлением. Среди них — представленный в 2023 году НРК "Лють". Его ВСУ использовали во время операций в Курской области.
Облик этого робота и его компактный размер, сравниваемый с детской машинкой, — обманчивы для врага, рассказывают военные. Из-за них военные называют его "Лютиком", однако он настоящий монстр-трак.
"Легко преодолевает разнообразные ландшафтные препятствия и без особого труда проходит по тяжелой местности. Есть возможность устанавливать пулемет и уничтожать пехоту противника, подавлять его огневые точки и т.д.", — рассказывают в 101 ОБРО ГШ ВСУ имени генерал-полковника Геннадия Воробьева. Бойцы также усовершенствовали фаркоп, благодаря чему "Лютик" стал незаменимым для эвакуации раненых, транспортировки боекомплектов и провизии.
Характеристики наземного роботизированного комплекса "Лють"
- Можно оснастить пулеметом калибра 7,62 мм.
- Дальность поражения целей – до 800 метров
- Наблюдение — благодаря оптическому модулю
- Управление на дальности до 2 км по прямой, в промзоне – до 600 метров
- Запас хода – до 16 км
- Скорость передвижения по дороге – 8 км/ч, по бездорожью 6 км/ч.
Ранее "Телеграф" рассказывал и о других наземных роботах на службе в Силах обороны. "Равлик" и Droid только недавно кодифицировали, они имеют большие перспективы на фронте.