Ще тепліше, але з неприємними "сюрпризами". Якої погоди чекати 23 січня жителям 5 великих міст
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Найтепліше буде у Львові та Одесі
Аномально тепла зима в Україні продовжується. 23 січня повітря прогріється ще сильніше у багатьох регіонах країни.
"Телеграф", посилаючись на дані "Укргідрометцентру", розповідає про прогноз погоди на 23 січня для 5 великих міст. Йдеться про Київ, Харків, Одесу, Дніпро і Львів.
Київ
За даними синоптиків, середня температура вдень у столиці триматиметься на рівні +1…+3 градуси за Цельсієм. Що вище на 1 градус, ніж 22 січня. При цьому вночі стовпчики термометрів не сильно опускатимуться — максимум до -1.
Можливі опади у вигляді невеликого дощу зі снігом.
Дніпро
У цьому місті очікується аналогічна ситуація. Середня температура вдень також підросте на 1 градус, проте в цьому випадку це вже означатиме, що повітря прогріється до +2…+4 градусів. Вночі варто очікувати 0…+2 градуси. Можливий невеликий дощ зі снігом.
Харків
У Харкові буде найхолодніше з цих міст 0…+2 градуси вдень. Однак це також вище на 1 градус, ніж 22 січня. Вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до -3.
Львів
Жителів Львова погода порадує +4…+6 градусами тепла вдень та 0…+2 градусами вночі. Опадів не передбачається.
Одеса
Одеса стане найспекотнішим містом із цього списку. Вдень повітря може прогрітися до +6…+8 градусів тепла. А вночі не опуститься навіть до 0 (+1…+3 градуси). Можливий невеликий дощ.
Нагадаємо, раніше відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" дав прогноз погоди до кінця січня.