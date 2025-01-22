Ще тепліше, але з неприємними "сюрпризами". Якої погоди чекати 23 січня жителям 5 великих міст

Найтепліше буде у Львові та Одесі

Аномально тепла зима в Україні продовжується. 23 січня повітря прогріється ще сильніше у багатьох регіонах країни.

"Телеграф", посилаючись на дані "Укргідрометцентру", розповідає про прогноз погоди на 23 січня для 5 великих міст. Йдеться про Київ, Харків, Одесу, Дніпро і Львів.

Київ

За даними синоптиків, середня температура вдень у столиці триматиметься на рівні +1…+3 градуси за Цельсієм. Що вище на 1 градус, ніж 22 січня. При цьому вночі стовпчики термометрів не сильно опускатимуться — максимум до -1.

Можливі опади у вигляді невеликого дощу зі снігом.

Дніпро

У цьому місті очікується аналогічна ситуація. Середня температура вдень також підросте на 1 градус, проте в цьому випадку це вже означатиме, що повітря прогріється до +2…+4 градусів. Вночі варто очікувати 0…+2 градуси. Можливий невеликий дощ зі снігом.

Харків

У Харкові буде найхолодніше з цих міст 0…+2 градуси вдень. Однак це також вище на 1 градус, ніж 22 січня. Вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до -3.

Львів

Жителів Львова погода порадує +4…+6 градусами тепла вдень та 0…+2 градусами вночі. Опадів не передбачається.

Одеса

Одеса стане найспекотнішим містом із цього списку. Вдень повітря може прогрітися до +6…+8 градусів тепла. А вночі не опуститься навіть до 0 (+1…+3 градуси). Можливий невеликий дощ.

Нагадаємо, раніше відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" дав прогноз погоди до кінця січня.