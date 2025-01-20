Львів огорнув непроглядний смог: що відбувається з якістю повітря (відео)

Погодні умови можуть погіршити ситуацію

У Львові та області зафіксовано значне погіршення якості повітря. Над обласним центром у деяких районах видно смог.

Про це повідомляють місцеві канали, публікуючи фото та відео. На кадрах видно, що місто нібито в тумані, але сіра димка, ймовірніше, смог.

"Львівʼята, ви тільки подивіться на цей смог у місті. Підтвердження критичного погіршення стану повітря", — йдеться у повідомленні.

За даними порталу SaveEcoBot, станом на 12:30 ранку якість повітря у Львові на жовтому рівні. Водночас деякі райони у сірій зоні, тобто точних даних немає.

Найгірший показник повітря у Львівській області у селі Сокільники, на вулиці Зубрівська, 27, де він становить 159 AQI PM2.5. У самому ж Львові — 78 AQI PM2.5. Вологість повітря становить 70%, а температура +5 градусів.

Водночас у Івано-Франківську якість повітря становить 168 AQI PM2.5, рівень небезпеки червоний.

Проте однією з причин погіршення якості повітря могла стати зміна напрямку вітру. Наразі він північний і має низьку швидкість приблизно 3 км/год. Це сприяє застоюванню повітряних мас.

Зауважимо, що, за даними мапи SaveEcoBot, майже на всій території західних областей якість повітря в помаранчевому чи червоному діапазоні.

Додамо, що забруднене повітря може зашкодити людям із хворобами легень та серця. Також варто бути обережними дітям і людям похилого віку. Жителям Києва радять закрити вікна вдома, пити більше води та менше бувати на вулиці. Особливо це стосується тих, хто має проблеми зі здоров'ям.

Раніше "Телеграф" розповідав, що напочатку січня у Києві різко погіршилась якість повітря.