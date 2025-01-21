Скільки ще триватиме аномально тепла погода в Україні

Температура повітря значно перевищує кліматичну норму

Третя декада січня принесла в Україну незвичне для цього періоду тепло — стовпчики термометрів у вівторок-четвер підійматимуться до 7 градусів із позначкою "плюс". А до кінця місяця вони й взагалі сягнуть весняних значень.

Про погоду до кінця січня "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич: Без лютих морозів та снігу? Яким регіонам пощастить з погодою наприкінці січня

Він пояснив, що до кінця січня в Україні триватиме період незвичайно теплої погоди. У останні п'ять днів місяця буде східний вітер з території Європи та північної частини Атлантичного океану. У цей час переважатиме плюсова температура повітря. Лише у північно-східній частині та в Карпатах прогнозуються невеликі морози.

З 25 по 27 січня включно по всій країні прогнозується суха погода з високими температурними показниками. Під кінець місяця, 28–31 січня через циклон в Європі є велика ймовірність дощу та мокрого снігу, але температура повітря все одно значно перевищуватиме кліматичну норму.

З 24 січня тепле та вологе повітря з районів Балканського півострова та Середземного моря ще більше підвищать температуру в Україні. В цей період вночі прогнозується -1…+5 градусів, а вдень повітря буде прогріватися до 3-9 градусів тепла. У південних областях, Криму, а також на Прикарпатті 26–28 січня стовпчики термометрів вдень можуть сягнути +10…+15 градусів.

Таким чином, резюмував синоптик, середня температура повітря в Україні у третій декаді січня суттєво перевищить норму. В окремих районах навіть можливі нові температурні рекорди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 22 січня в деяких областях України можлива досить неприємна погода. Синоптики дали прогноз.