Еще теплее, но с неприятными "сюрпризами". Какой погоды ждать 23 января жителям 5 крупных городов
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Теплее всего будет во Львове и Одессе
Аномально теплая зима в Украине продолжается. 23 января воздух прогреется еще сильнее во многих регионах страны.
"Телеграф", ссылаясь на данные "Укргидрометцентра", рассказывает о прогнозе погоды на 23 января для 5 крупных городов. Речь идет о Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове.
Киев
Согласно данным синоптиков, средняя температура днем в столице будет держаться на уровне +1…+3 градуса по Цельсию. Что выше на 1 градус, чем 22 января. При этом ночью столбики термометров не будут сильно опускаться — максимум до -1.
Возможны осадки в виде небольшого дождя со снегом.
Днепр
В этом городе ожидается аналогичная ситуация. Средняя температура днем также подрастет на 1 градус, однако в этом случае это уже будет означать, что воздух прогреется до +2…+4 градусов. Ночью стоит ожидать 0…+2 градусов. Возможен небольшой дождь со снегом.
Харьков
В Харькове будет холоднее всего из этих городов 0…+2 градуса днем. Однако это также выше на 1 градус, чем 22 января. Ночью столбики термометров могут опуститься до -3.
Львов
Жителей Львова погода порадует +4…+6 градусами тепла днем и 0…+2 градусами ночью. Осадков не предвидится.
Одесса
Одесса станет самым жарким городом из этого списка. Днем воздух может прогреться до +6…+8 градусов тепла. А ночью не опустится даже до 0 (+1…+3 градуса). Возможен небольшой дождь.
Напомним, ранее известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" дал прогноз погоды до конца января.