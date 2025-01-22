Еще теплее, но с неприятными "сюрпризами". Какой погоды ждать 23 января жителям 5 крупных городов

Теплее всего будет во Львове и Одессе

Аномально теплая зима в Украине продолжается. 23 января воздух прогреется еще сильнее во многих регионах страны.

"Телеграф", ссылаясь на данные "Укргидрометцентра", рассказывает о прогнозе погоды на 23 января для 5 крупных городов. Речь идет о Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове.

Киев

Согласно данным синоптиков, средняя температура днем в столице будет держаться на уровне +1…+3 градуса по Цельсию. Что выше на 1 градус, чем 22 января. При этом ночью столбики термометров не будут сильно опускаться — максимум до -1.

Возможны осадки в виде небольшого дождя со снегом.

Днепр

В этом городе ожидается аналогичная ситуация. Средняя температура днем также подрастет на 1 градус, однако в этом случае это уже будет означать, что воздух прогреется до +2…+4 градусов. Ночью стоит ожидать 0…+2 градусов. Возможен небольшой дождь со снегом.

Харьков

В Харькове будет холоднее всего из этих городов 0…+2 градуса днем. Однако это также выше на 1 градус, чем 22 января. Ночью столбики термометров могут опуститься до -3.

Львов

Жителей Львова погода порадует +4…+6 градусами тепла днем и 0…+2 градусами ночью. Осадков не предвидится.

Одесса

Одесса станет самым жарким городом из этого списка. Днем воздух может прогреться до +6…+8 градусов тепла. А ночью не опустится даже до 0 (+1…+3 градуса). Возможен небольшой дождь.

Напомним, ранее известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" дал прогноз погоды до конца января.