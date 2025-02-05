Частину України скоро серйозно засніжить: яким регіонам чекати на опади (карта)

Синоптики розповіли, коли та які області нариють снігопади

Наступного тижня в Україні очікуються снігопади, але лише у деяких містах. При цьому опади спостерігатимуться лише кілька годин, а потім знову повернеться суха погода.

Така інформація з’явилася на сайті погодного радару Ventusky. Синоптики зазначають, що снігу варто чекати надвечір 10 лютого.

Згідно з прогнозом, ближче до 20:00 снігопади розпочнуться у Житомирі, Вінниці, Білій Церкві, Черкасах, Умані, Первомайську, Вознесенську, Кропивницькому, Кременчуці, Прилуках та Лубнах.

При цьому на решті території України протягом цього дня опадів не передбачається.

Варто додати, що згідно з прогнозами Укргідрометцентру, снігопади накриють нашу країну також 5 та 6 лютого. А потім настане невелике потепління.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні у лютому поточного року. Народний синоптик Володимир Деркач зробив прогноз до кінця зими. За його словами, будуть температурні "гойдалки". А кінець лютого особливо потішить своєю погодою. При цьому синоптик уточнив, що не можна сказати, що буде багато опадів, проте тумани стануть частими "гостями" цього лютого.