Потужні циклони та різкі зміни температури: якою буде погода у лютому, розповів відомий синоптик

Циклон Julian змусить згадати, що зима триває

Цього року зима продовжує дивувати українців температурними рекордами. Січень 2025 року став найтеплішим на планеті за весь період спостережень, а загальні кліматичні показники випереджують кліматичні норми практично на два місяці.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань. За його словами, синоптична ситуація поступово змінюватиметься, оскільки Україна потрапила до тилової (холодної) частини циклону "Julian".

Так, температура буде падати, а в деяких регіонах України випаде сніг. Протягом цього тижня вночі очікується від -2°C до -7°C, удень – близько 0°C. Невеликий сніг можливий 4 лютого, а на дорогах прогнозується ожеледиця.

З 5 по 16 лютого погоду в центральній частині країни визначатиме потужний антициклон, який принесе з собою холодне та сухе повітря. На цей період встановиться спокійна зимова погода, однак без значних опадів. Синоптик зауважив, що відсутність снігу та дефіцит вологи можуть спричинити передчасний початок пожежонебезпечного сезону.

Традиційно лютий вважається місяцем різких температурних коливань та нестабільних погодних процесів. За останні десятиліття він демонстрував як суворі морози (-32°C у 2012 році), так і майже весняне тепло (+18°C у 1990-му). Чи повторить цьогорічний лютий погодні аномалії минулого – покаже час.

Нагадаємо, раніше Телеграф повідомляв, що в Україну рухається хмара забрудненого повітря – зниження якості повітря вже помітили в західних регіонах.