Часть Украины скоро серьезно заснежит: каким регионам ждать осадков (карта)

Синоптики рассказали, когда и какие области нароют снегопады

На следующей неделе в Украине ожидаются снегопады, но только в некоторых городах. При этом, осадки будут наблюдаться всего несколько часов, а затем снова вернется сухая погода.

Такая информация появилась на сайте погодного радара Ventusky. Синоптики отмечают, что снега стоит ждать к вечеру 10 февраля.

Согласно прогнозу, ближе к 20:00 снегопады начнутся в Житомире, Виннице, Белой Церкви, Черкассах, Умани, Первомайске, Вознесенске, Кропивницком, Кременчуге, Прилуках и в Лубнах.

При этом, на остальной территории Украины в течение этого дня осадков не предвидится.

Стоит добавить, что согласно прогнозам Укргидрометцентра, снегопады накроют нашу страну также 5 и 6 февраля. А затем наступит небольшое потепление.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в феврале текущего года. Народный синоптик Владимир Деркач сделал прогноз до конца зимы. По его словам, будут температурные "качели". А конец февраля особенно порадует своей погодой. При этом, синоптик уточнил, что нельзя сказать, что будет много осадков, однако туманы станут частыми "гостями" в этот период февраля.